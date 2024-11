Tragický incident na juhovýchode Mexika: Po streľbe v bare zostalo najmenej šesť mŕtvych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MEXIKO - Po streľbe v bare na juhovýchode Mexika dnes zostalo najmenej šesť mŕtvych a desať ďalších ľudí utrpelo zranenia, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie úrady. Incident sa stal v meste Villahermosa v mexickom štáte Tabasco, ktorý sa v posledných mesiacoch potýka so zvýšenou vlnou násilia.

Pri útoku vstúpili do lokálu ozbrojenci, ktorí "hľadali konkrétneho človeka", streľba pritom zasiahla množstvo ľudí v jeho blízkosti, uviedol na tlačovej konferencii zástupca prokurátora Gilberto Melquiade. Vo vnútri baru bolo nájdených päť mŕtvych, jedna osoba zomrela na následky zranení v nemocnici, uviedol. Identifikovať sa podarilo päť obetí, dodal.

Len pred dvoma týždňami došlo k podobnému útoku v meste Querétaro v centrálnom Mexiku v oblasti, ktorá bola až doteraz násilie, ktoré panuje v iných častiach Mexika a často súvisí s vojnami drogových kartelov, relatívne ušetrené. Po streľbe v bare, ktorú začala štvorica útočníkov, vtedy zomrelo desať ľudí. Tabasco, štát na juhovýchode Mexika bohatý na nálezisko ropy, sa v posledných mesiacoch potýka so zvýšenou mierou násilia. Podľa oficiálnych štatistík bolo od januára do októbra tohto roka len v tomto štáte spáchaných už 715 vrážd, zatiaľ čo za celý minulý rok to bolo 253.