AKTUÁLNE Hlásia streľbu na univerzite v Česku! VIDEO Na mieste zasahuje polícia: Budovu evakuujú

(Zdroj: X/TomJanda15)

Polície Českej republiky potvrdila, že prijala oznámenie o streľbe. "Prijali sme oznámenie o výstreloch v areáli Západočeskej univerzity v Univerzitnej ulici v Plzni. Na miesto ihneď vyrazilo množstvo policajných síl a prostriedkov. Bližšie informácie opäť poskytneme, až to bude možné," napísala na sociálnej sieti. Aktuálne sa podľa nej na mieste nachádzajú hliadky základných organizačných článkov, prvosledové hliadky a zásahová jednotka. Povolaní boli aj policajti z útvaru rýchleho nasadenia a zo vzduchu situáciu monitoruje vrtuľník.

Zču v Plzni, prý střelba na fakultě, na místě tak 30 policjeních aut odhadem a vrtulnik se zásahovkou pic.twitter.com/31TVTgBhd4 — Tomáš Janda (@TomJanda15) December 4, 2024

Aktuálne stále prebieha evakuácia budovy prostredníctvom evakuačných autobusov. "Polícia oznámenie o streľbe rozhodne nebrala na ľahkú váhu, boli aktivované všetky jednotky, ktoré mali byť, vrátane jednotky rýchleho nasadenia URNA," podotkol český Minister vnútra Rakušan. Polícia má podľa neho situáciu pod kontrolou. "Išlo o jedno solitérne hlásenie, jedno zavolanie. Ale, samozrejme, nemôže to byť brané na ľahkú váhu a po všetkých skúsenostiach, ktoré polícia má, k tomu pristupuje so všetkou vážnosťou," doplnil.

V současné době stále probíhá evakuace osob prostřednictvím evakuačních autobusů. pic.twitter.com/ehjhWhze2I — Policie ČR (@PolicieCZ) December 4, 2024

Podľa hovorkyne univerzity Andrey Čandovej na tiesňovú linku zavolal ich študent. "Niekedy po štvrtej hodine zavolal jeden z našich študentov na tiesňovú linku, že v okolí Fakulty ekonomickej počul streľbu alebo zvuky podobné streľbe. V tej chvíli na miesto vyrazila polícia, evakuovala ekonomickú a strojnú fakultu, čo je jedna spoločná budova. Prechádzajú ale aj ostatné naše budovy a preverujú, či vôbec to oznámenie je založené na pravde alebo nie," povedala vo vysielaní stanice ČT24. Dodala, že žiadni zranení nie sú hlásení. To potvrdila aj hovorkyňa krajskej záchrannej služby v Plzni Andrea Divišová. "Záchranná služba na mieste nezasahuje. Zatiaľ to nevyzerá, že by malo dôjsť k nejakému útoku," citoval Divišovú server iDNES.cz.

Zásah PČR na Zču, údajný ozbrojený střelec na fakultě pic.twitter.com/NNHjeSZh0L — Tomáš Janda (@TomJanda15) December 4, 2024

Minister vnútra Českej republiky Vít Rakušan na sociálnej sieti poznamenal, že polícia situáciu rieši. "Som v spojení s rektorom Západočeskej univerzity aj s plzenským primátorom a hajtmanom Plzenského kraja. Polícia situáciu na mieste rieši a bude o vývoji informovať," skonštatoval v príaspevku.