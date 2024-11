Mexiko varuje Trumpa pred hospodárskymi dôsledkami nových ciel

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

MEXICO CITY - Zavedenie nových plošných ciel na dovozy z Mexika do USA by malo hrozivé hospodárske dôsledky pre obe krajiny. Vyhlásila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá zároveň svojho novozvoleného amerického kolegu vyzvala na dialóg. Informujeme na základe správy agentúry Reuters.

"Jedno clo bude nasledovať druhé a tak ďalej, až kým neohrozíme naše spoločné podniky," uviedla Sheinbaumová v liste adresovanom Trumpovi, ktorý prečítala v utorok na tlačovej konferencii s tým, že ho plánuje odoslať neskôr počas dňa. Clá spôsobia infláciu a stratu pracovných miest v oboch krajinách, povedal prezidentka a dodala, že sa bude usilovať o telefonát s Trumpom.

Clá sa o 10 percent zvýšia aj na tovary pochádzajúce z Číny

Trump v noci na utorok vyhlásil, že jedným z jeho prvých krokov po nástupe do funkcie bude podpísanie výkonného nariadenia, ktorým uvalí clá na všetky tovary dovezené do USA z Mexika a Kanady, a to vo výške 25 percent. Clá sa o 10 percent zvýšia aj na tovary pochádzajúce z Číny. Svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatočným bojom týchto štátov proti pašovaniu drog a ilegálnej migrácii. Clá by obzvlášť tvrdo zasiahli amerických výrobcov automobilov so závodmi v Mexiku, ako sú General Motors a Ford, upozornila Sheinbaumová.

Mexický automobilový priemysel je najdôležitejším výrobným odvetvím krajiny a tvorí viac ako 35 % hodnoty jej vývozu priemyselných výrobkov. USA sú s veľkým odstupom najdôležitejšou exportnou destináciou pre vozidlá vyrobené v Mexiku, pričom až 79 % z nich smeruje cez hranice na sever. Celkovo Mexiko zodpovedá za takmer 25 % výroby automobilov v Severnej Amerike.