Kim bije na poplach: Burcuje armádu, aby sa pripravila na vojnu! Už nie je veľa času

Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA Kim vo svojom prejave, ktorý predniesol počas výnimočného vojenského stretnutia, vyzval príslušníkov ozbrojených síl, aby sa sústredili na zvýšenie svojich schopností. „Všetkých zapojených povzbudil k maximálnemu úsiliu o výrazné posilnenie ich pripravenosti na skutočnú vojnu,“ uviedla agentúra. Táto konferencia, o ktorej denník Korea Times píše ako o najväčšej svojho druhu za posledné desaťročie, mala za cieľ preskúmať strategické smerovanie armády.

Kim sa vo svojom vystúpení obzvlášť venoval kritike spojenectva USA s Japonskom a Južnou Kóreou, ktoré označil za „závažnú hrozbu pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove“. Obvinil Spojené štáty z toho, že svoje spojenectvo premenili na „úplnú jadrovú alianciu“, pričom upozornil na snahu vytvoriť „ázijskú verziu NATO“. „Rozšírené vojenské aliancie vedené Američanmi teraz cielia priamo na náš národ,“ vyhlásil. „Preto je nevyhnutné dokončiť prípravy na obranu bez ďalších odkladov,“ dodal s tým, že každý deň otáľania predstavuje riziko.

Okrem vojenských príprav kládol dôraz aj na rozvoj jadrového programu, ktorý má byť podľa neho základom národnej bezpečnosti. „Neobmedzené rozširovanie jadrového potenciálu je prioritou, ktorá nemôže byť podcenená,“ zdôraznil.

Medzinárodné napätie okolo Severnej Kórey sa v posledných týždňoch ešte viac zvýšilo po správach o tom, že Pchjongjang poskytol vojenskú pomoc Rusku v konflikte na Ukrajine. Podľa dostupných informácií malo byť do Ruska vyslaných asi 10 000 severokórejských vojakov, pričom ďalší by mohli nasledovať. Tento krok vyvolal ostrú kritiku zo strany západných štátov i Južnej Kórey, ktoré ho označili za neprijateľný zásah tretieho štátu do konfliktu.

Aj keď sa Kim vo svojom prejave priamo nevyjadril k účasti severokórejských vojakov v ruskej vojne, ostro kritizoval Spojené štáty za ich vojenské ambície a globálny vplyv. „Americkí obchodníci s vojnou pokračujú v podpore Ukrajiny a Izraela, čím nielenže zvyšujú riziko vypuknutia tretej svetovej vojny, ale tiež eskalujú situáciu na nebezpečnú úroveň,“ vyhlásil. Tieto slová uzatvárajú jeho varovanie o závažnosti súčasného geopolitického vývoja.