Japonsko poskytne filipínskemu námorníctvu pomoc vo výške desiatich miliónov eur

Filipínske námorníctvo nakúpi za peniaze z Japonska nafukovacie člny s pevným trupom, pobrežné radarové systémy a automatické identifikačné systémy. Balík pomoci "prispeje k udržaniu a posilneniu regionálnej bezpečnosti a zvýši bezpečnosť dôležitých námorných ciest", uviedlo vo vyhlásení japonské veľvyslanectvo v Manile po stretnutí veľvyslanca Kazuju Enda s filipínskym ministrom zahraničných vecí Enriquem Manalom.

Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more

V oblasti spornej plytčiny Scarborough zaútočilo v stredu plavidlo čínskej pobrežnej stráže vodným delom na filipínsku štátnu loď a následne do nej zboku narazilo, tvrdia filipínske úrady. Čína to popiera a tvrdí, že filipínske lode sa nebezpečne priblížili k lodiam čínskej pobrežnej stráže. Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré označujú za svoje Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan či Vietnam.