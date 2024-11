Kallasová v Európskom parlamente hovorila o silnej EÚ, obrane, podpore Ukrajiny a vzťahoch s USA

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

Dodatočné otázky mohli klásť členovia výborov pre rozvoj, vnútorný obchod, rodovú rovnosť, podvýborov pre bezpečnosť a obranu a pre ľudské práva.

Bývalá estónska premiérka kandiduje na funkciu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Zaviazala sa pracovať na posilnení postavenia EÚ vo svete a zabezpečení jej geopolitickej a hospodárskej bezpečnosti. Vyzvala na väčšie investície do obrany a zdôraznila dôležitosť spolupráce s medzinárodnými partnermi.

Svetový poriadok

Kallasová varovala, že Rusko, Irán, Severná Kórea a skrytejšie aj Čína chcú zmeniť svetový poriadok založený na pravidlách. Varovala, že Rusko, Severná Kórea a Irán vyrábajú viac vybavenia a munície ako euroatlantické spoločenstvo, preto Európa potrebuje viac investovať do obrany a niesť väčšiu zodpovednosť. EÚ musí podporovať Ukrajinu "dovtedy kým to bude potrebné", aj preto, že "situácia na bojovom poli je zložitá".

"Musíme pokračovať v práci každý deň. Dnes, zajtra a tak dlho, ako to bude potrebné a s toľkou vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci, koľko je potrebné," vysvetlila. Argumentovala v prospech vstupu Ukrajiny do EÚ a zdôraznila, že rozšírenie o susedné krajiny je geostrategickou investíciou vo vlastnom záujme Únie.

Čína musí znášať dôsledky za podporu Rusku

Zdôraznila tiež, že Čína musí znášať dôsledky za podporu Rusku. "Bez podpory Číny by Rusko nemohlo pokračovať vo vojne s rovnakou silou. Čína musí pocítiť vyššiu cenu za to," odkázala. Dodala tiež, že závislosť EÚ od Číny v kľúčových sektoroch je "skutočnou zraniteľnosťou" a treba sa zbaviť tohto rizika. Pri téme migrácie odkázala, že na ochranu slobody pohybu musí EÚ chrániť svoje vonkajšie hranice, predchádzať stratám na životoch a zároveň čo najlepším spôsobom riešiť základné príčiny migrácie.

Pokiaľ ide o obrannú politiku, Kallasová spresnila, že transatlantické partnerstvo prinieslo prosperitu a bezpečnosť na oboch stranách Atlantiku a treba "stavať na tom, čo najlepšie funguje pre obe strany". Po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu je ochotná stretnúť sa s ním a jeho tímom s cieľom "vypracovať spoločnú politiku", lebo "EÚ a Spojené štáty sú silnejšie a bezpečnejšie, keď spolupracujú".

Priznala, že EÚ nepotrebuje samostatné vojenské právomoci ako NATO, pričom úlohou Únie je posilniť obranný priemysel a vyrábať muníciu. Podporila návrh, aby sankcie EÚ voči Rusku boli trvalé, namiesto toho, aby ich Únia musela každých šesť mesiacov obnovovať. Nevidí však jednotu členských krajín v tejto otázke.

Prímerie na Blízkom východe

V prípade Izraela a Palestíny sa EÚ bude podľa nej usilovať o okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a podobu dvoch štátov. Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.