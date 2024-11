Útok novovzniknutej militantnej skupiny Lakurawas v Nigérii! Zahynulo 15 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Ibrahim Mansur)

ABUJA - Najmenej 15 ľudí zahynulo a viacero sa zranilo po útoku ozbrojencov v Nigérii. Novovzniknutá militantná skupina Lakurawas zaútočila na vidiecku komunitu v štáte Kebbi na severozápade krajiny. Útoku predchádzala krádež dobytka zo strany ozbrojencov. Informuje správa agentúry Reuters a portálu Voice of America.

Svedkovia uviedli, že militanti dorazili v piatok na motorkách do dediny Mera v štáte Kebbi a pokúsili sa dedinčanom ukradnúť dobytok. Obyvatelia sa postavili na odpor a následne vypukla streľba, pri ktorej zahynulo pätnásť ľudí vrátane dvoch útočníkov. Starejší miestnej komunity Samaila Mera ozrejmil, že išlo o prvý útok militantnej skupiny v tejto časti Nigérie.

Nigériu dlhodobo sužuje povstanie na severovýchode krajiny, ktoré vedie predovšetkým islamistická ozbrojená skupina Boko Haram a jej odnož Islamský štát provincia Západná Afrika (ISWAP). Lakurawas je však novou skupinou, ktorá vznikla po prevrate v susednom Nigeri v júli 2023. Jej členovia pochádzajú z radov pastierskych komunít žijúcich pozdĺž nigérijsko-nigerskej a hranice, ktoré sa postupne začali vyzbrojovať, keďže pravidelné vojenské hliadky na hraniciach boli prerušené.

Podľa miestnych médií skupina využíva výpalnícke taktiky na financovanie svojich operácií a od miestnych farmárov berie dobytok výmenou za "ochranu". Aké sú ciele a ideológia tejto skupiny zatiaľ nie je jasné. Hovorca nigérijského ministerstva obrany vyhlásil, že úrady a bezpečnostné zložky pracujú na riešení tohto problému a na ochrane občanov pred novou ozbrojenou skupinou. V tejto veci spolupracujú aj s miestnymi orgánmi.