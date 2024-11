Prezidentské voľby v Amerike sprevádzajú aj bombové vyhrážky: Evakuované boli viaceré hlasovacie miestnosti a úrady

Volební pracovníci kontrolujú hlasovacie lístky na volebnom oddelení v Denveri v deň volieb v utorok 5. novembra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Chet Strange)

Situáciou sa zaoberá aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý bez ďalších podrobností uviedol, že mnohé z pravdepodobne falošných správ o bombách sa zdali byť odoslané z ruských e-mailových adries. "Nie je to potvrdené," povedal denníku The New York Times (NYT) o ruskej stope hovorca vrchného volebného úradníka v štáte Georgia. "Vyzerá to ako Rusko, ale mohol by to byť niekto, kto sa na Rusko hrá," dodal.

Georgia, ktorá patrí v prezidentských voľbách k rozhodujúcim štátom, bola zrejme najvýraznejšie zasiahnutá. Podľa webu Politico tu kvôli nahláseným bombám na 20 až 30 minút prerušilo hlasovanie 12 volebných miestností. Úrady potom na niektorých miestach umožnili hlasovanie aj po oficiálnom konci volieb.

S vyhrážkami sa podľa NYT potýkali volební činitelia tiež v Pensylvánii, Arizone, Michigane a Wisconsine, teda ďalších kľúčových štátoch tohtoročných volieb. Jedna z hlasovacích miestností vo Filadelfii bola asi na 20 minút evakuovaná, povedal televízii NBC News miestny volebný úradník Seth Bluestein. Nikde sa žiadne výbušniny nenašli a žiadne násilnosti nie sú hlásené.

Vyhrážky zasiahli tiež sídla volebných úradníkov, okrem iného v najľudnatejšom okrese Arizony. Zábery od reportérky lokálnej televízie ukazovali niekoľko policajných hliadok pri budove okresného súdu, zatiaľ čo policajti incident vyšetrovali. Evakuovať sa museli na hodinu tiež volební činitelia v jednom z okresov Pensylvánie, píše Politico.