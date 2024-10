Obrovská tragédia! Streľba v dome pri Seattle si vyžiadala päť obetí vrátane troch detí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SEATTLE - Päť ľudí zahynulo počas streľby v jednom z domov v meste Fall City ležiacom v štáte Washington neďaleko Seattlu. V súvislosti so streľbou zdržali 15-ročného chlapca, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na úrad šerifa okresu King County.

Medzi obeťami sú dvaja dospelí a tri deti. Zranenia utrpela aj ďalšia tínedžerka, ktorá v dome žila. Bezprostredne nebolo známe, či boli všetci zúčastnení členmi jednej rodiny. Motív tohto násilného činu sa takisto zisťuje.

Policajti prišli na miesto po viacerých hláseniach o streľbe. Zadržaného tínedžera vzali do väzby a previezli do zariadenia pre mladistvých v King County. Pred sudcu by ho mali predviesť v priebehu utorka alebo stredy.