Piráti vo vláde zostávajú, ich odchod nie je na stole: Fiala navrhne prezidentovi odvolanie Bartoša z postu ministra

Ivan Bartoš (Zdroj: SITA/AP)

"Na koaličnej zmluve sa nič nemení. Máme nejaké spoločné ciele, kde sú priority ako vládne, tak pirátske, a makáme ďalej," povedal končiaci predseda strany s tým, že sa teraz sústredia na to, aby voličom dodali to, čo im sľúbili. Ako príklad uviedol zákon o podpore bývania. Ak by malo dôjsť k odchodu Pirátov z vlády, museli by si to odhlasovať v ich celoštátnom fóre, pripomenul. "Nič také nie je na stole," dodal Bartoš.

archívne video

V ČR začali tlačiť Pellegriniho prezidentské známky, v pláne je aj autogramiáda (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

S premiérom podľa neho hovorili najmä o prioritách vlády na jej posledný rok. "Hovorili sme o tom, že musíme poriadne zabrať, pretože to riziko, že by v našej krajine mohli v budúcnosti vládnuť hnutie ANO s podporou SPD a komunistov, to skutočne nie je budúcnosť pre ČR," myslí si Bartoš. Zopakoval, že pozíciu predsedu strany už obhajovať nebude. Výsledok volieb chápe ako dokaz do vnútra strany, aby veci robili inak. Piráti podľa neho potrebujú reštart.

Práve z vnútra strany však opakovane zaznievajú výzvy, aby z vlády odišli. Členovia strany o všetkých vnútrostraníckych veciach diskutujú na svojom fóre, ktoré je verejné. To v pondelok kritizoval člen Pirátov a minister zahraničných vecí Jan Lipavský, podľa ktorého by táto diskusia byť verejná nemala, pretože to strane spôsobuje problémy.

Vedenie Českej pirátskej strany na čele s Ivanom Bartošom po neúspechu v krajských a senátnych voľbách v nedeľu rezignovalo. Stranu povedie do voľby nového predsedníctva, ktorá by sa mala uskutočniť 9. novembra. Po tomto oznámení ešte zosilneli úvahy politických analytikov a komentátorov o tom, či Piráti neodídu z vlády. Časť ich členov nebola spokojná s tým, že do nej vôbec vstúpili, pozíciu Pirátov vo vláde považovali za nedôstojnú. Strana má po parlamentných voľbách v roku 2021, v ktorých kandidovala v koalícii s hnutím STAN, len štyroch poslancov.

Fiala navrhne prezidentovi odvolanie Bartoša z postu ministra

Český premiér Petr Fiala navrhne prezidentovi Petrovi Pavlovi odvolanie predsedu Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. Nie je podľa neho schopný dotiahnuť digitalizáciu stavebného konania do úspešného konca. Fiala sa tak podľa svojich slov rozhodol po utorňajšom rozhovore s Bartošom.

"Po prerokovaní analýzy digitálneho stavebného konania na vláde minulú stredu a po dnešnom rannom rozhovore s pánom vicepremiérom Ivanom Bartošom som, bohužiaľ, nadobudol istotu, že nie je schopný túto digitalizáciu manažérsky dotiahnuť do úspešného konca a myslím si, že si ani nepripúšťa, v akom reálnom stave proces digitalizácie stavebného konania je," povedal Fiala.

V súčasnej dobe nevidí podľa svojich slov iné riešenie. "Hoci som mu opakovane dával čas na vyriešenie situácie, najprv do konca augusta, potom do konca septembra, musím konštatovať, že úspešný koniec je stále v nedohľadne," zdôvodnil svoje kroky predseda českej vlády.

Musia naplniť očakávania občanov

Dodal, že si Bartoša ľudsky aj osobne váži a vždy sa naňho mohol spoľahnúť, spolupráca s ním ako s predsedom Pirátov bola podľa neho vždy dobrá. "Toto rozhodnutie nerobím s ľahkým srdcom. Digitalizácia je ale kľúčový projekt pre modernizáciu českého štátu a my si už nemôžeme dovoliť žiadne ďalšie prieťahy," uviedol premiér a dodal, že ľudia ich strany volili podľa neho s tým, že dokážu zlepšiť fungovanie štátu, preto musia ich očakávania naplniť.

Fiala podotkol, že prácu ďalších dvoch ministrov za Pirátov - šéfa diplomacie Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna - si váži. O rozhodnutí už informoval koaličných partnerov aj prezidenta. Ešte v utorok požiada Pirátov, aby navrhli kandidáta, ktorý prevezme riadenie ministerstva pre miestny rozvoj. Digitalizáciu bude mať od stredy na starosti špeciálny tím, ktorý povedie minister dopravy Martin Kupka.

Bartoš sa o svojom konci vo funkcii nezmienil

Fiala sa s Bartošom stretol v utorok ráno na úrade vlády po tom, ako Bartoš spolu s celým vedením Pirátov v reakcii na výsledky krajských a senátnych volieb v nedeľu rezignoval na predsednícky post. Hoci sa od niektorých členov Pirátov začali ozývať výzvy na odchod z vlády, Bartoš po stretnutí s Fialom novinárom povedal, že strana z vlády neodchádza, koaličná zmluva sa nemení a Piráti budú na svojich agendách pracovať aj ďalej. O tom, že by mal vo funkcii skončiť, sa nezmienil. Naopak, uviedol, že s Fialovom hovorili o prioritách vlády na jej posledný rok.

Digitalizáciu stavebného konania, ktorá mala priniesť zlepšenia a najmä urýchlenie celého procesu, sprevádzajú od začiatku jej júlového spustenia problémy. Systém vykazoval chyby, nefungoval tak, ako by mal a tie isté úkony v ňom podľa úradníkov trvali násobne dlhšie než v starom systéme. Nový systém kritizovali vedúci stavebných úradov, niektorí architekti, ľudia, ktorí podávali žiadosti či samotní úradníci. Obávali sa, že z toho dôvodu nebudú schopní dodržiavať stanovené lehoty. Bartoš, ktorý mal tento projekt na starosti, tvrdil, že po technickej stránke sa spustenie digitalizácie podarilo. Neskôr určité nedostatky priznal a zaviazal sa, že ich rezort napraví. Digitalizáciu okrem opozície kritizovali aj niektorí členovia koalície.

Je na Fialovi, aby po odvolaní Bartoša zaistil stabilitu koalície, odkazuje Rakušan

Je zodpovednosťou premiéra Petra Fialu, aby zaistil stabilitu koalície po prekvapivom odvolaní šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. V reakcii na Fialov náhle zvolaný utorkový brífing to na sociálnej sieti X napísal minister vnútra a šéf hnutia STAN Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Rozhodnutie premiéra odvolať Ivana Bartoša som sa dozvedel krátko pred tlačovou konferenciou telefonicky od Petra Fialu. Je zodpovednosťou premiéra, aby po tomto prekvapivom kroku zaistil stabilitu koalície," uviedol podpredseda vlády.

Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovku konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2024

Na Fialovo rozhodnutie reagovala aj šéfka Poslaneckej snemovne a predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Som si vedomá zložitosti celého procesu digitalizácie a uznávam snahu, avšak vzhľadom na pretrvávajúce problémy a nenaplnené záväzky vlády v oblasti digitálnej transformácie je jeho odvolanie pánom premiérom logický krok," napísala na sieti X. Problémy s digitalizáciou stavebného konania trvajú už niekoľko mesiacov a podľa nej negatívne ovplyvňujú českú ekonomiku. "Úradníci sa každý deň stretávajú s nefunkčným systémom, čo im značne sťažuje prácu a úplne chápem aj nahnevanie občanov," dodala.