Hizballáh zranil na severe Izraela niekoľko ľudí: Armáda reagovala bombardovaním

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

BEJRÚT, TEL AVIV - Izraelská armáda v noci na dnes opäť bombardovala v južnom Libanone budovy, ktoré využíva tamojšie militantné hnutie Hizballáh. To tiež znovu ostreľovalo sever Izraela, kde bolo podľa médií zranených niekoľko ľudí. Hizballáh a izraelská armáda sa každodenne ostreľujú cez hranicu od vlaňajšieho októbra, keď palestínsky Hamas teroristickým útokom na juh Izraela vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Napätie ale tento týždeň ďalej zostrili explózie tisícov komunikačných zariadení v Libanone, pri ktorých zomreli tri desiatky ľudí a ktoré Hizballáh i libanonská vláda pričítali Izraelu. Ten sa k tomu nevyjadril.

Izraelská armáda dnes uviedla, že na juhu Libanonu zasiahla niekoľko budov používaných Hizballáhom, vrátane skladu zbraní. Potvrdila tiež streľbu z Libanonu na izraelské územie, neuviedla ale, či by niekto zranený. Podľa serveru The Times of Israel (ToI) bolo dnes zranených najmenej osem ľudí pri ostreľovaní cez hranicu z Libanonu. Hizballáh podľa ToI tvrdí, že cieľom boli pozície izraelskej armády.

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari

Taktiež v stredu Hizballáh vypálil asi 20 striel na Izrael, väčšinu z nich zachytil systém protivzdušnej obrany. Desiatka striel mierila na oblasť na Izraelom okupovaných Golanských výšinách, kde má izraelská armáda kľúčové sledovacie stanovište, uviedla agentúra Reuters.

Izraelský minister obrany Joav Galant tento týždeň uviedol, že vojna, ktorú vedie Izrael v Pásme Gazy od vlaňajšieho októbra, prechádza do novej fázy a že armáda sa bude viac sústrediť na boje na severe Izraela, teda s Hizballáhom. Galant v stredu povedal, že k hranici sa presúva viac vojenských jednotiek.

Izraelská vláda v posledných týždňoch čelí väčšiemu tlaku verejnosti kvôli desiatkam tisíc evakuovaných ľudí zo severného pohraničia, ktorí odtiaľ museli odísť kvôli cezhraničným bojom s Hizballáhom. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu sľúbil zabezpečiť ich návrat domov.

Vzájomné ostreľovanie Hizballáhu a izraelskej armády cez hranicu si od októbra vyžiadalo na izraelskej strane smrť piatich desiatok ľudí, vrátane civilistov. Na libanonskej strane kvôli tomu zomreli desiatky civilistov a na 470 členov Hizballáhu.