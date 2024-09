AKTUÁLNE Zemetrasenie v Zelenského vláde: Končí jeho najsilnejší minister! Demisiu podali aj ďalší

Dmytro Kuleba (Zdroj: SITA/Valentyn Ogirenko/ Pool Photo via AP)

"Najvyššia rada (ukrajinský parlament) dostala rezignačný list od Dmytra Kuleby, ministra zahraničnej vecí Ukrajiny," uviedol Stefančuk. Dodal, že parlament sa bude demisii venovať na jednom z nasledujúcich plenárnych zasadnutí. Podľa Reuters by rada mohla o rezignáciách hlasovať ešte dnes. Hlasovanie je podľa agentúry v podobných prípadoch obvykle považované za formalitu.

Kulebova demisia nasleduje po tom, čo v utorok ukrajinskí ministri strategického priemyslu, spravodlivosti a ochrany životného prostredia ponúkli svoje vlastné demisie. Žiadosť o odvolanie podali aj podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Olha Stefanišynová a ďalšia vicepremiérka a súčasne ministerka pre reintegráciu okupovaných území Iryna Vereščuková.

Zmeny majú vládu posilniť, ako to Ukrajina potrebuje, uviedol potom v nočnom prejave prezident Volodymyr Zelenskyj. "Jeseň bude pre Ukrajinu extrémne dôležitý. A naše štátne inštitúcie by mali byť nastavené tak, aby Ukrajina dosiahla výsledky, ktoré potrebujeme - pre všetkých z nás," citoval Reuters Zelenského.

Predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija v utorok na sociálnej sieti Telegram napísal, že vládu čaká zásadný reštart a že obmenou prejde viac ako polovica kabinetu. Ukrajinské médiá očakávajú, že vymenovanie nových vládnych predstaviteľov začne vo štvrtok.

Ukrajina, ktorá od februára 2022 čelí ruskej invázii, sa nachádza v zložitej situácii. Ruské jednotky na Donbase aj napriek odporu Ukrajincov postupujú. Naopak ukrajinským silám sa v auguste podaril výpad na ruské územie, kde ovládli časť pohraničia v Kurskej oblasti.

Prezident podľa denníka Ukrajinska pravda tiež odvolal z funkcie zástupcu vedúceho prezidentskej kancelárie Rostyslava Šurmu. Denník už v utorok napísal, že v rámci rozsiahlych vládnych zmien z funkcie odíde aj Kuleba, ale premiér Denys Šmyhal v úrade zostane. Kulebov nástupca ešte nie je určený, ale pravdepodobne ním bude jeho prvý námestník Andrij Sybiha, dodala Ukrajinská pravda.