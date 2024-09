Hrozivé slová poľského ministra: Chce nad Ukrajinou zostreľovať ruské drony a rakety! TOTO je reakcia NATO

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski (Zdroj: Profimedia)

VARŠAVA - Po preniknutí rakety do poľského vzdušného priestoru chce poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski rozšíriť ochranu svojej krajiny aj na Ukrajinu. To sa stretlo s odporom NATO.

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski považuje za povinnosť Varšavy zostreliť ruské drony a iné rakety blížiace sa z Ukrajiny predtým, ako vstúpia do poľského vzdušného priestoru. Liberálno-konzervatívny politik to povedal pre britský Financial Times.

Sikorski tak išiel proti oficiálnemu stanovisku NATO, podľa ktorého je riziko eskalácie vojny prípadnou priamou konfrontáciou s ruskými silami príliš veľké. Obranná aliancia zatiaľ odmieta aj odtreľovanie ruských bezpilotných lietadiel a rakiet nad Ukrajinou, ako aj požiadavku Kyjeva na bezletovú zónu nad krajinou.

Námestník generálneho tajomníka NATO nesúhlasí

Sikorski pre Financial Times povedal: „Môj osobný názor je, že ak nepriateľské rakety smerujú do nášho vzdušného priestoru, potom by to bol legitímny akt sebaobrany. Pretože akonáhle preniknú, existuje značné riziko, že niekto bude zranený úlomkami.“ Členstvo v NATO neprevyšuje povinnosť každej krajiny chrániť si vlastný vzdušný priestor.

Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana nesúhlasil: „Samozrejme, rešpektujeme právo každého spojenca zabezpečiť svoju národnú bezpečnosť. Ale v rámci NATO sme sa vždy koordinovali predtým, ako sme urobili čokoľvek, čo by mohlo mať dôsledky pre nás všetkých," povedal denníku. Poľsko v tomto smere vždy konzultovalo svoje kroky so svojimi spojencami.

Poľský vzdušný priestor bol niekoľkokrát narušený

Poľská armáda minulý týždeň pomocou radaru zachytila ​​vniknutie bližšie nešpecifikovaného lietajúceho objektu z Ukrajiny. Ako informovala agentúra PAP s odvolaním sa na armádu, výška a rýchlosť objektu naznačovali, že ide o ruský bojový dron šahíd iránskej konštrukcie, ktorý používa Rusko proti Ukrajine.

Ruské rakety pri útokoch na Ukrajinu opakovane narušili poľský vzdušný priestor. V roku 2022 zahynuli dvaja ľudia pri havárii rakety vo východnom Poľsku. Príčinou bola v tomto prípade nesprávne nasmerovaná ukrajinská raketa protivzdušnej obrany.