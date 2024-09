Von der Leyenová formuje novú Európsku komisiu, medzi nominantov rozdeľuje portfólia

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Von der Leyenová môže portfólia EK ponechať rovnaké, ako boli v predošlom funkčnom období. Niektoré oblasti však môže pospájať alebo vytvoriť úplne nové. V priebehu tohto týždňa už oznámila vytvorenie nového eurokomisára pre obranu. Predsedníčka EK s jednotlivými kandidátmi a vládami členských krajín konzultuje výber ich zamerania - aké majú predstavy a skúsenosti. Výlučnú právomoc na výber portfólia pre jednotlivých kandidátov má však ona. Sermek má informácie, že von der Leyenová by mohla prísť oficiálne odprezentovať rozdelenie portfólií na Konferenciu predsedov EP 11. septembra, pravdepodobne však budú do médií prenikať nejaké informácie už skôr. Vedúci Kancelárie EP na Slovensku takisto upozornil, že nominácie jednotlivých krajín sa môžu ešte stále meniť. Poukázal na Rumunsko, ktoré začiatkom tohto týždňa zmenilo svojho nominanta.

Dôležitým bodom pri formovaní kolégia komisárov je vypočúvanie (tzv. grilovanie) jednotlivých kandidátov v EP. Pred ním ešte musí Výbor pre právne veci (JURI) preveriť každého z nich a ich prípadný konflikt záujmov. V minulosti už JURI odmietol niektorých kandidátov a krajiny museli nominovať nových. Po tomto kroku a vyplnení písomného dotazníka s otázkami od europoslancov prídu na rad vypočúvania v jednotlivých výborov EP. Každý komisár pôjde na grilovanie pred príslušný výbor. Ak do portfólia eurokomisára spadá agenda viacerých výborov, do vypočúvania sa zapojí viac výborov. Termín vypočúvaní zostaví Konferencia predsedov EP, keď bude jasné, ktorý kandidát predstúpi pred konkrétny výbor či výbory. Podľa Sermeka to bude trvať v rozmedzí asi dvoch až troch týždňov, no ešte nie je zrejmé, kedy začnú.

Vypočúvanie vo výbore môže byť po novom až štvorhodinové

Vypočúvanie vo výbore môže byť po novom až štvorhodinové, o hodinu viac ako v minulosti. Má stanovenú štruktúru - otvorí ho predseda výboru krátkym vyhlásením, následne dostane kandidát na komisára priestor na 15-minútové úvodné vystúpenie, kde sa predstaví a uvedie svoje hlavné priority. Potom nasledujú otázky od členov výboru. Po každom vypočúvaní pripraví predseda a koordinátori výboru odporúčanie, respektíve hodnotiaci list. Právne nemôžu odmietnuť jednotlivého kandidáta, výbor môže dať len nejakým spôsobom najavo, že ho daný kandidát nepresvedčil a v takomto zložení by EP nepodporil Komisiu ako celok. Tým sa môže vytvoriť tlak na predsedníčku EK, aby požiadala príslušný štát o navrhnutie nového kandidáta alebo prerozdelila portfólia inak.

Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku - nie o jednotlivých komisároch. Podľa Sermeka by sa hlasovať mohlo v novembri, nič nie je však isté. Po náročnom procese výberu kandidátov je málo pravdepodobné, že by kolégium komisárov hlasovaním neprešlo. Ak by sa tak stalo, von der Leyenová by členské štáty opäť musela požiadať o nominácie, navrhnúť nový tím komisárov, nanovo rozdeliť portfólia a celý proces by sa zopakoval. Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak dôjde k odobreniu Európskym parlamentom, eurokomisári nastúpia do úradu nasledujúci mesiac od hlasovania.