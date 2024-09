Podľa Von der Leyenovej bolo ťažké presvedčiť štáty EÚ, aby nominovali viac žien

Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Von der Leyenová ešte v júli adresovala hlavám a vládam členských štátov Európskej únie list, v ktorom ich požiadala, aby nominovali dvoch kandidátov – jedného muža a jednu ženu - a poskytli jej tak voľnosť pri vytvorení rodovo vyváženej výkonnej zložky EÚ. Krajiny však jej požiadavku ignorovali, pričom ju splnilo len Bulharsko. Do 27-členného kolégia po boku von der Leyenovej nominovali len deväť žien. Von der Leyenová v súčasnosti podľa Euronews ešte rokuje s niektorými menšími členskými štátmi a žiada ich, aby nahradili svojich mužských kandidátov ženami. Takým prípadom je podľa portálu napríklad Malta. Predsedníčka eurokomisie však trvá na tom, že primárnym kritériom výberu je kompetentnosť kandidáta, nie pohlavie.

"Je to bezpochyby náročná cesta, ale to vôbec nemení moje presvedčenie a odhodlanie," uviedla staronová šéfka EK s tým, že proces nominácií kandidátov pokračuje a niektoré krajiny ich môžu ešte zmeniť. Zdá sa, že jej úsilie bolo rozhodujúce pri zaistení ženských nominácií z Belgicka, Portugalska, Bulharska a Rumunska, ktoré v pondelok vymenilo svojho mužského kandidáta za Roxanu Minzatovú. Navrhovaný zoznam kandidátov do svojho tímu by mala von der Leyenová predstaviť v priebehu budúceho týždňa. V súčasnosti už rozdeľuje medzi kandidátov portfólia – oblasti, za ktoré budú zodpovedať vo funkčnom období 2024 – 2029. Následne sa kandidáti podrobia vypočúvaniu v príslušných výboroch Európskeho parlamentu (EP). Keď vypočúvaniami prejdú všetci z nich, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu sa bude o EK hlasovať ako o celku väčšinou odovzdaných hlasov europoslancov.