Zostanú na Eiffelovke olympijské kruhy? Dediči v tom majú jasno

(Zdroj: TASR/AP/Pascal Le Segretain)

PARÍŽ - Dedičii Gustava Eiffela sú proti dlhodobému umiestneniu olympijských kruhov na známej veži a parížskej dominante, ktorú postavil ich predok. Uvádzajú to dnes francúzske médiá. Zámer ponechať kruhy na Eiffelovej veži aj po konci letnej olympiády a následných paralympijských hrách vyjadrila cez víkend starostka Paríža Anne Hidalgová. Podľa ministerky kultúry Rachidy Datiovej však umiestnenie môže byť len dočasné, keďže veža je chránenou pamiatkou.

Možnosť, že by olympijské kruhy boli trvalo umiestnené na Eiffelovej veži, odmietla podľa denníka Le Figaro Asociácia potomkov Gustava Eiffela (ADGE). "Nezdá sa nám vhodné, aby na Eiffelovu vežu, ktorá je od svojho vybudovania pred 135 rokmi symbolom Paríža a celého Francúzska, bol umiestnený trvalo symbol vonkajšej organizácie," uviedlo združenie. Podľa Oliviera Berthelota-Eiffela by nebol problém, keby kruhy zostali na Eiffelovej veži "o niečo dlhšie" po konci paralympijských hier. Podpredseda združenia Savin Yeatman-Eiffel však uviedol, že odmieta, aby Eiffelova veža bola trvalo spájaná s olympijskými hrami.

archívne video

Generálny sekretár SOŠV J. Liba: Je pre nás veľmi dôležité nadviazať na históriu Slovenského domu (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Starostka Hidalgová v sobotu oznámila, že získala súhlas Medzinárodného olympijského výboru, aby olympijské kruhy na Eiffelovej veži zostali. "Takže tam tiež zostanú," povedala v rozhovore pre denník Ouest France. Má však ísť o upravené a ľahšie repliky súčasných kruhov.

Veža je pamiatkovo chránená

Ministerka kultúry Datiová však upozornila, že starostka nemôže svojvoľne rozhodovať o zmenách Eiffelovej veže, aj keď známu pamiatku parížska radnica vlastní. Veža je totiž pamiatkovo chránená. Pred akoukoľvek podstatnou zmenou sú podľa ministerky potrebné "povolenia prác a vyhodnotenia dopadov v súlade s pamiatkovým zákonom". Datiová dodala, že pamiatkari povolili umiestnenie kruhov na vežu len dočasne pri príležitosti tohtoročných olympijských hier. Proti nápadu starostky je namierená internetová petícia, ku ktorej sa do dnešného popoludnia pripojilo bezmála 15.000 ľudí. Eiffelova veža by sa podľa nich mala vrátiť do pôvodného stavu.