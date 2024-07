Turistka varuje pred pouličnými stánkami v Paríži: Predajcovia umývajú panvice v... To je teda nechutné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ – Turistka sa vydala do Paríža, kde sa aktuálne konajú olympijské hry. Vo videu, ktoré sa takmer okamžite stalo na TikToku virálnym, vysvetľuje, prečo by ste si nemali kupovať kebab z pouličného stánku pri Seine. Vysvetlenie vyvolalo u mnohých ľudí hotovú paniku.

„Niečo, čo by ste mali vedieť o pouličnom kebabe v Paríži,“ napísala turistka Amanda Rollinsová v popise videa, ktoré publikovala na TikToku. „Nesnažím sa pokaziť vám zábavu, hovorím vám o tom len preto, lebo si myslím, že by ste to mali vedieť,“ povedala vo videu. Následne ukázala muža, ktorý pracuje v pouličnom stánku a predáva kebab. Upozornila predovšetkým na panvicu, na ktorej pripravuje jedlo. Podľa jej slov tieto panvice umývajú v rieke Seina.

Napokon priznala, že sama by si takýto kebab kúpila. Jej varovanie je určené skôr pre ľudí, ktorí sa obávajú baktérií a snažia sa im čo najviac vyhýbať. „Myslím, že každý by mal mať k dispozícií informácie, podľa ktorých sa môže rozhodnúť,“ zhrnula Amanda. „A ak si chcete kúpiť kebab zo stánku na chodníku pred Eiffelovou vežou, mali by ste vedieť, že panvice čistia v Seine,“ dodala.

Jej video zaujalo obrovské množstvo používateľov sociálnej siete. „To je šialené, akurát som jeden mal,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Nechodia do Seiny ľudia vykonávať potrebu?“ spýtala sa ďalšia. „Čistia to vôbec, ak to čistia v Seine?“ opýtal sa tretí. „Počkaj, týka sa to iba stánku s kebabom alebo aj ostatných? Pretože som si pri Seine kúpila palacinky,“ uviedla komentujúca, načo jej iný komentujúci odpovedal, že si nikdy nemôže byť istá, kde pouliční predajcovia umývajú panvice či nástroje na prípravu jedla.