Po náleze mŕtvych rukojemníkov sa začal v Izraeli generálny štrajk

TEL AVIV - V Izraeli dnes začal generálny štrajk, ktorého cieľom je prinútiť vládu k dohode o prímerí v Gaze a o prepustení rukojemníkov držaných palestínskym teroristickým hnutím Hamas od vlaňajšieho októbra. Obmedzenia sa čakajú v doprave, zdravotníctve a ďalších odvetviach, supermarkety budú otvorené, zatvorené ale zostanú niektoré veľké obchodné centrá, mnohé úrady a veľké banky. Medzinárodné letisko pri Tel Avive sa pripojí k štrajku od 8:00 do 10:00 miestneho času (od 7:00 do 9:00 SELČ), príletov sa to nedotkne, informuje server The Times of Israel (ToI).