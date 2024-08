Ruské úrady zadržali a vyšetrujú ďalšieho bývalého pracovníka ministerstva obrany

Bývalý námestník ministra obrany Pavel Popov. (Zdroj: X/nexta_tv)

"Popov, zodpovedný za rozvoj, údržbu a prevádzku parku Patriot, sa obohatil na úkor tohto zariadenia," uviedla vyšetrovacia komisia. Námestník, ktorý vo svojej funkcii pôsobil od roku 2013, podľa vyšetrovateľov používal rôzne druhy stavebného materiálu z parku Patriot vo svojom vidieckom sídle.

Podozriví z rozkrádania štátnych peňazí

Ruské úrady na začiatku tohto mesiaca zadržali zástupcu náčelníka hlavnej správy inovatívneho rozvoja na ministerstve obrany Vladimíra Šesterova a riaditeľa parku Vjačeslava Achmedova. Podozriví sú z rozkrádania štátnych peňazí. Park Patriot bol vybudovaný pod vedením bývalého námestníka ministra obrany Timura Ivanova, ktorý bol zatknutý v apríli kvôli podozreniu z prijatia úplatku vo výške jednej miliardy rubľov.

Park Patriot bol otvorený v Kubinke pri Moskve v polovici minulej dekády. Zahŕňa okrem iného letecké a tankové múzeum, zamerané na druhú svetovú vojnu, a skanzen v podobe partizánskej dediny. V roku 2020 tu bol dokončený hlavný chrám ruských ozbrojených síl. Park sa rozkladá na ploche 54 štvorcových kilometrov, z ktorých len menšia časť je určená civilistom. Blízko parku sa nachádza výcvikové stredisko Alabino.

Ruské ministerstvo obrany od apríla zápasí s rozsiahlym zatýkaním v rámci najväčšej vlny korupčných škandálov za posledné roky. V kauze sú zapletení desiatky úradníkov, napísala agentúra Reuters. Pripomenula tiež, že ruský prezident Vladimír Putin v máji tohto roku po obhájení prezidentského úradu a nástupe do funkcie vymenil dlhoročného ministra obrany Sergeja Šojgua a nahradil ho ekonómom Andrejom Belousovom.