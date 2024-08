Šokujúce zistenie: Ukrajina dobyla viac ruského územia za týždeň ako Moskva za osem mesiacov! TOTO je dôvod

Tabuľa s nápisom "Kursk 108 km" na rusko-ukrajinskej hranici v Sumskej oblasti na Ukrajine (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukrajinské sily dobyli v Rusku viac územia za jediný týždeň, ako ruské jednotky za viac ako osem mesiacov. Podľa informácií z Kyjeva kontrolujú ukrajinskí vojaci 74 osád v pohraničnej oblasti Kursk. Oleksander Syrskij, najvyšší generál Kyjeva, informoval, že ukrajinské sily dobyli k pondelkovému večeru približne 1000 kilometrov štvorcových. Podľa Telegraph sa toto číslo nepodarilo overiť. Nezávislí analytici ich odhadli nižšie.

archívne video

Ozbrojené sily Ukrajiny cielene a účinne ničia ruských okupantov (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajinská ofenzíva podľa Telegraphu odvádza pozornosť Moskvy od východnej Ukrajiny, kde Rusko už mesiace pomaly postupuje. Pred ukrajinským útokom dosiahli ruské jednotky významný pokrok, vrátane dobytia priemyselného mesta Avdijivka vo februári 2024. Táto ofenzíva umožnila Moskve dobyť ďalšie územie, zatiaľ čo ukrajinské jednotky trpeli nedostatkom munície v dôsledku zastavenia balíka pomoci USA.

Správa Telegraphu ukazuje, že Rusko za viac ako osem mesiacov dobylo len asi 994 štvorcových kilometrov územia. Najväčší mesačný zisk bol zaznamenaný v máji 2024, keď ruské jednotky obsadili približne 250 kilometrov štvorcových v severovýchodnej oblasti Charkova. Napriek týmto výbojom sa Kyjevu podarilo rýchlo stabilizovať situáciu po tom, čo ruské jednotky postúpili šesť míľ.

Nedávna operácia v Kursku po mesiacoch neúspechov zdvihla morálku ukrajinskej armády. Zostáva nejasné, ako dlho bude Ukrajina držať novo dobyté územie v Rusku. Rusko začalo do regiónu posielať posily a Vladimir Putin prisľúbil vyhnanie ukrajinských vojakov z ruskej krajiny. Podľa Aptiho Alaudina, veliteľa čečenských špeciálnych jednotiek Achmat, Rusko už začalo s dobývaním niektorých stratených území.

Svedectvá ruských vojakov

Ruskí vojaci pre exilový denník Verstka hovorili o úplnom chaose a panike, ktoré zavládli po vpáde ukrajinských vojsk do Kurskej oblasti.

„Bola to sku...ná panika. Nemali sme čím bojovať, len velitelia mali zbrane,“ opísal situáciu Alexander. Ako dodal, nemohol štyri dni s nikým komunikovať. Len sa schovával v zákopoch a v lesoch.

„Bol to sku...ný chaos. Nemali sme vôbec žiadne inštrukcie. Potom nám veliteľ družstva, zmluvný pracovník, nariadil ústup. Trasa ale bola pod mínometnou paľbou, tak sme šli do nejakého sku...ného lesa. Tam sme sa tiež dostali pod paľbu, boli sme rozprášení a otrasení. O jedného sme prišli,“ popísal Alexander ukrajinský vpád do Kurskej oblasti.

Potom stretli pohraničníkov, ktorí boli "tiež v pr..eli". Spoločne potom dorazili do mesta Sudža. Odtiaľ sa dostali do nemocnice. O tom, kde sa nachádza teraz, Alexander nechcel hovoriť.

„Nechápali sme, ako a odkiaľ prišli. Podarilo sa nám utiecť, vďaka bohu. Boh nás dostal preč,“ povedal ďalší vojak.

„Boli sme osem kilometrov od hraníc. Pribehli sme a povedali sme, že prišla ukrajinská armáda. Keď sme opúšťali zákop, počuli sme streľbu. Kto mal čas, utiekol. Ako sa neskôr ukázalo, strieľali Ukrajinci. Asi polovica z nás zostala v zákope. Neviem o tom, že by niekoho zabili. Musíme poďakovať bohu, pokiaľ nikto neprišiel k úhone,“ dodal.

Branci tvrdia, že Rusko vedelo o plánovanom ukrajinskom útoku. „Všetci to vedeli a všetci to videli. Ale bolo im to jedno,“ povedal Alexander.

Verstka hovorila aj s ďalšími brancami. Tí prezradili, že v čase ukrajinského útoku bolo na hraniciach viac ako 100 brancov. Pri meste Sudži bolo 15 pozícií.

Pri vpáde mal aj zomrieť jeden vojak, ale Rusko to nepotvrdilo. Niektorí vojaci boli hospitalizovaní. „Štyri dni strávili v zákopoch spoločne so zmluvnými vojakmi a potom dobrovoľníci začali pomaly odvádzať bránky von. Teraz sa nachádzajú 40-60 kilometrov od hraníc," rozpráva matka jedného z vojakov.