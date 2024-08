Ponižujúci útok pre Putina v Kurskej oblasti: Čína prestala mlčať! TOTO odkázala obom stranám konfliktu

Vladimir Putin a Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

PEKING - Po postupe Ukrajiny na ruské územie už ani tradičný ruský spojenec Čína nemôže mlčať. To, čo hovorí Peking o masívnom ponížení Vladimira Putina, pravdepodobne spôsobí v Kremli rozruch.

Postup Ukrajiny v Kurskej oblasti v Rusku možno prekvapil nemálo ľudí v Kremli. Ruský prezident Vladimir Putin bol údajne od hnevu bez seba. Úradujúci guvernér Kurska Alexej Smirnov na stretnutí dosť mimovoľne prezradil, ako hlboko Rusko zasiahla prekvapivá invázia.

V jeho oblasti bolo podľa neho evakuovaných 120 000 ľudí z postihnutých alebo ohrozených okresov. Ďalších 60 000 ľudí bolo stále v oblastiach, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov evakuované. "Situácia v regióne je zložitá." Bolo 12 mŕtvych a 121 zranených vrátane 10 detí, nezvestných je asi 2000 ľudí.

Čína prehovorila po Putinovom ponížení v Kursku

Teraz na prekvapivú inváziu ukrajinských ozbrojených síl do ruskej pohraničnej oblasti Kursk zareagovala aj Čína. Čína je tradične považovaná za blízkeho spojenca Ruska. Vladimir Putin sa často zdržiava v Pekingu a nedávno sa dohodol na ďalšej úzkej spolupráci s lídrom čínskeho štátu a strany Si Ťin-pchingom.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí vyzval "všetky strany", aby dodržiavali "tri princípy" na deeskaláciu situácie: "žiadne rozširovanie bojiska, žiadna eskalácia bojov a žiadne roznecovanie situácie".

Hovorca uviedol, že Peking bude "udržiavať komunikáciu s medzinárodným spoločenstvom, aby zohral konštruktívnu úlohu pri politickom riešení krízy".

Je nepochybné, že ochota Číny nakupovať ropu a plyn od Moskvy, ako aj rozširovanie obchodu, pomáhali Rusku od začiatku ukrajinskej vojny. Po ruskej invázii na Ukrajinu reagoval Západ uvalením masívnych sankcií na Moskvu, čím krajinu izoloval v globálnej ekonomike.