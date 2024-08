Strach na Ukrajine: Kyjev očakáva po postupe v Kursku gigantický protiútok Ruska! Zaútočia na parlament?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ukrajinské ozbrojené sily ovládli desiatky miest pri postupe do Kurskej oblasti v Rusku. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je operácia bezpečnostným opatrením na ochranu východoukrajinského regiónu Sumy. V Kremli narastá nespokojnosť s útokom na ruské územie, ako informuje Moscow Times. Na Ukrajine panujú obavy z násilného protiútoku, píšu noviny s odvolaním sa na ukrajinského informátora.

„Rusko cíti potrebu dať veľmi tvrdú odpoveď, niečo gigantické, aby svetu ukázalo, že je všemocné a niečo ako Kursk nezostane nepotrestané,“ píšu noviny. V Kyjeve sa očakávajú stovky rakiet, čo by sa mohlo stať problémom pre protivzdušnú obranu, uviedol zdroj. Zdroj ďalej hovorí, že Rusko vypáli na Kyjev „nielen štyri rakety“, ale stovky, vrátane riadených striel a balistických rakiet. "A to sa môže stať veľkým problémom pre našu protivzdušnú obranu. Verím však, že sa nám ich podarí zastaviť," povedal ukrajinský vojenský insider.

Ukrajinský bezpečnostný predstaviteľ predtým pre tlačovú agentúru AFP povedal, že Rusko už v reakcii na ofenzívu v Kursku pripravuje masívny raketový útok na "rozhodovacie centrá", ako je parlament v Kyjeve.

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil svojim ozbrojeným silám, aby konečne zastavili postup ukrajinskej armády v Kurskej oblasti v Rusku, ktorý trvá už týždeň. "Hlavnou úlohou ministerstva obrany je teraz vyhnať nepriateľa z našich území a zaistiť spoľahlivú bezpečnosť hraníc," povedal Putin na mimoriadnom stretnutí v Moskve.

Úradujúci guvernér Kurska Alexej Smirnov na stretnutí dosť mimovoľne prezradil, ako hlboko Rusko zasiahla prekvapivá invázia. V jeho oblasti bolo podľa neho evakuovaných 120 000 ľudí z postihnutých alebo ohrozených okresov. Ďalších 60 000 ľudí bolo stále v oblastiach, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov evakuované. "Situácia v regióne je zložitá." Bolo 12 mŕtvych a 121 zranených vrátane 10 detí, je nezvestných asi 2000 ľudí.

Zelenskyj: Kursk ako symbol Putinovho pádu

Zelenskyj označil akcie v Kursku za symbol začiatku a konca ruského prezidenta. Odvolával sa na katastrofu potopenia najmodernejšej ruskej jadrovej ponorky „Kursk“, ktorá sa potopila v auguste 2000 so 118 členmi posádky na palube. "Pred 24 rokmi došlo ku katastrofe Kurska, ktorá znamenala symbolický začiatok jeho vlády; teraz vidíme jej koniec - a je to opäť Kursk."