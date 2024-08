Myslel si, že má infarkt: Keď prišiel do nemocnice, DIAGNÓZA ho šokovala! Túto chybu robia viacerí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Keď John Putnam v júni dokosil druhý trávnik, teplota v texaskom meste Round Rock sa blížila k 38 stupňom Celzia. Tou dobou už mal v sebe 74-ročný údržbár zelene vyše 11 litrov vody, ktoré vypil počas piatich hodín v domnení, že mu to pomôže zvládnuť náročný deň v práci. Namiesto toho sa mu ale urobilo zle a bol unavený. Keď došiel domov, aby si oddýchol, cítil bolesť na hrudi a zle sa mu dýchalo, píše The Wall Street Journal. Vydal sa do nemocnice s tým, že má asi infarkt, no na jeho prekvapenie to bolo niečo iné: otrava vodou.

"Vôbec som nevedel, že niečo také existuje," priznáva Putnam. "Lial som do seba toľko vody v presvedčení, že robím to správne," dodáva. Piť vodu je pre fungovanie tela najmä v letných horúčavách dôležité, ale vypiť jej priveľa počas krátkej doby môže spôsobiť zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a v závažných prípadoch záchvaty alebo smrť. Problémov s nadmernou hydratáciou môže podľa niektorých vedcov pribúdať, pretože viac ľudí trénuje na vytrvalostné preteky, ako sú maratóny, vlny horúčav sú častejšie a fľaše na opakované použitie sa stali bežnou súčasťou života.

"Ľudia majú neustále obavy, že nepijú dosť, že sú dehydrovaní a že je nutné to pravidelne naprávať," hovorí Colleen Muňozová z Hartfordskej univerzity. "Ale zvyčajne to tak nie je," ubezpečuje.

Otravu vodou mnoho ľudí nepozná

Otrava vodou nie je taká známa ako dehydratácia. Kvôli tomu môže byť ťažké odhaliť príčinu príznakov, ktoré sa môžu podobať tým sprevádzajúcim vyčerpanie z horúčavy alebo úpal. Keď niekto vypije veľké množstvo vody v krátkom čase, môže to viesť k hyponatrémii, pri ktorej sa zníži koncentrácia sodného iónu (Na+) v krvi pod určitú úroveň. Môže ísť o veľmi nebezpečný stav, ak dôjde k opuchu mozgu. To vedie k tlaku na určité jeho časti a za následok to môže mať podľa vedcov kómu, záchvaty alebo smrť. Herečka Brooke Shieldsová vlani magazínu Glamour povedala, že mala záchvat po tom, čo vypila príliš veľké množstvo vody. Jej zástupca sa teraz k veci odmietol vyjadriť.

Keď človek vypije príliš veľa vody, má jeho organizmus problém udržiavať správne hodnoty sodíka, čo je elektrolyt zabezpečujúci rovnováhu tekutiny v bunkách. Obličky zvládnu asi jeden liter vody za hodinu, hovorí biochemik a molekulárny biológ Thunder Jalili z Utažskej univerzity.

Pri niektorých ochoreniach, ako je napríklad nedostatočná funkcia obličiek alebo zlyhanie srdca a zlyhanie pečene, môže vzniknúť aj hyponatrémia. Na úroveň sodíka môžu mať vplyv aj niektoré antidepresíva a lieky proti bolesti, hovorí nefrológ Kambiz Kalantari z Mayoovej kliniky. Poznamenáva, že piť vodu je prospešné, ale je ťažké hovoriť o nejakom prínose pitia množstva väčšieho, ako je potrebné. Všeobecne lekári odporúčajú piť ľuďom toľko, aby necítili smäd.

Koľko treba vypiť vody?

Americké Národné akadémie vied, techniky a lekárstva odporúčajú, aby ženy denne spotrebovali 11,5 pohára tekutín (asi 2,76 litra) a muži 15,5 pohára tekutín (3,72 litra) v podobe vody, ďalších nápojov a jedla. Odporúčané množstvo je však individuálne. Člen pobrežnej hliadky v Miami na Floride potrebuje pravdepodobne piť viac ako programátor pracujúci v Anchorage na Aljaške, dáva príklad Jalili. Pre dospelých platilo, že by mali vypiť denne osem asi 240 mililitrových pohárov vody, ale množstvo sa líši podľa veku a veľkosti daného človeka, podľa toho, ako je aktívny, aj v akom prostredí žije. Smäd sa tiež s vekom mení, hovorí Kalantari.

Tí, ktorí veľa športujú, by mali dávať pozor na to, aby tekutiny a soľ, ktoré strácajú, keď sa potia, doplnili pitím vody, elektrolytov a slanými desiatami, hovorí nefrológ Mitchell Rosner z lekárskej fakulty Virginskej univerzity. Ale odkazuje im, aby nepili toľko, že sa budú cítiť nafúknutí.

Putnam, údržbár zelene, ktorý zažil otravu vodou, zmenil svoj pitný režim. Kým ide do práce, naplní si fľašu vodou, do nej nasype štvrť lyžičky soli a zmes elektrolytov, a tento roztok potom počas dňa popíja. Keď dokosí trávnik, dá si ešte pohár vody. "Je to jedna z najlepších vecí, ktorá sa mi mohla stať. Už svoje telo nepreťažujem a je mi o toľko lepšie," pochvaľuje si.