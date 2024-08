Kyjev plánoval atentát na Putina, tvrdí Moskva: O veci vraj Rusi rokovali s USA

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Americký denník The New York Times (NYT) ku koncu júla s odvolaním sa na nemenovaných činiteľov napísal, že ruský minister obrany v telefonáte varoval Austina kvôli údajnej tajnej ukrajinskej operácii proti Rusku. Podrobnosti o pláne, ktorý Ukrajina podľa Ruska chystala, známe neboli. Anonymné zdroje NYT ale povedali, že Pentagon o ničom podobnom nemal tušenie a potvrdili, že Washington bral oznámenie dostatočne vážne. List zároveň upozornil, že nie je jasné, či Ruskom opísaná hrozba naozaj existovala.

archívne video

Poľskí a nórski inštruktori cvičili ukrajinských vojakov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Belousov s Austinom hovoril 12. júla, uviedol už skôr Pentagon s tým, že telefonát iniciovala ruská strana, čo médiá označili za vzácnu udalosť. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 spolu totiž vrcholní predstavitelia obrany hovorili iba päťkrát a takmer vždy z iniciatívy Spojených štátov. Belousov je vo funkcii od mája, keď nahradil Sergeja Šojgua.

Podľa pondelkového vyhlásenia Rjabkova telefonát Belousova s Austinom chystanému atentátu zabránil. Washinton vzal ruskú informáciu vážne, uviedol diplomat podľa ruských médií a vyhlásil, že Rusko a Spojené štáty sa tak vyhli eskalácii situácie. Rjabkovo tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť.