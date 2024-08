Ruský obhajca ľudských práv prisľúbil, že bude aj naďalej pracovať na oslobodení väzňov

Oleg Orlov (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Orlov (71) je kľúčovou osobnosťou mimovládnej organizácie Memorial, ktorá dostala v roku 2022 aj Nobelovu cenu za mier. Nedávno sa tento aktivista v Nemecku prihovoril svojim priaznivcom prostredníctvom videa zverejneného spomínanou organizáciou. "Pre mňa je sloboda predovšetkým to, že môžem pracovať pre Memorial," povedal Orlov a dodal, že sa zameria najmä na kampaň zameranú na prepustenie politických väzňov.

archívne video

Disidenta vo februári odsúdili ruské úrady na dva a pol roka väzenia za opakovanú kritiku invázie Moskvy na Ukrajine. Podobne ako ostatní ruskí politickí väzni, ktorých prepustili počas minulotýždňovej výmeny, tak aj Orlov uviedol, že je šťastný, že je opäť na slobode. Zároveň však dodal, že je roztrpčený z toho, že nemôže pokračovať vo svojom boji priamo v Rusku.

Na začiatku svojej aktivistickej kariéry viedol Orlov kampaň aj proti sovietskej invázii Afganistanu. Na rozdiel od mnohých kritikov však žil v Rusku aj naďalej, i keď mu hrozilo väzenie. Rusko podľa Memorialu aj naďalej zadržiava 765 politických väzňov. Ďalším tisícom ľudí sa vyhráža či im ukladá finančné pokuty za nesúhlas s vojnou na Ukrajine alebo ruskou vládou. Organizácia Memorial vyšetruje porušovanie ľudských práv, pomáha politickým väzňom a snaží sa uchovať pamiatku obetí sovietskych represií. V roku 2021 ju ruský súd formálne rozpustil v rámci rozsiahleho zásahu proti disidentom.