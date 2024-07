Zosuvy pôdy vyvolané lejakmi si už v Indii vyžiadali najmenej 156 životov

(Zdroj: TASR/AP)

K zosuvom došlo v hornatom okrese Vajanád v utorok skoro ráno, keď väčšina obyvateľov ešte spala a uviazla tak pod nánosmi bahna vo svojich domoch. Miestne úrady teraz zhromažďujú údaje o počte ľudí žijúcich v tejto oblasti, aby vedeli, koľkí sú ešte nezvestní.

archívne video

Záplavy v Indii

Zosuvy vyvolali dvojdňové intenzívne dažde. Rozvodnené rieky nesúce blato aj balvany strhávali v oblasti mosty a zablokovali viaceré prístupové cesty, čím skomplikovali prácu záchranárom. Tým pomáhajú aj príslušníci armády či námorníctva so svojou technikou. Armádni ženisti napríklad stavajú provizórny most, aby sa bolo možné dostať do jedenej z celkom odrezaných častí okresu.

Vyše 3000 ľudí je momentálne v záchranných táboroch, ktoré pre nich zriadili na bezpečnejšom mieste zasiahnutého okresu. V oblasti sa očakávajú ďalšie zrážky.

