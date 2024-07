Pád neďaleko Moskvy! Dopravné lietadlo sa zrútilo k zemi: Trojčlenná posádka zahynula

Suchoj Superjet 100 (Zdroj: X/Posledniskaut)

MOSKVA - Ruské regionálne dopravné lietadlo Suchoj Superjet 100 s tromi členmi posádky sa v piatok zrútilo v zalesnenej oblasti neďaleko Moskvy, pričom zahynuli všetci na palube, informovali ruské tlačové agentúry TASS a RIA. Lietadlo vykonávalo skúšobný let po plánovanej oprave a havarovalo niečo vyše hodiny po štarte. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

"Podľa predbežných informácií dnes lietadlo Suchoj SuperJet 100 letelo po oprave z fabriky a mierilo na (moskovské) letisko Vnukovo," uviedlo tlačové oddelenie regionálnej kancelárie vyšetrovacieho výboru. Lietadlo sa však podľa neho zrútilo pri obci Apraksino, ktorá leží neďaleko mesta Kolomna v Moskovskej oblasti.

Stroj podľa informácií agentúry TASS letel asi hodinu, kým sa zrútil do zalesnenej oblasti a začal horieť. "Na palube boli traja ľudia (členovia posádky), podľa predbežných informácií zomreli," uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie. Posádku podľa médií tvorili dvaja piloti a palubný inžinier, všetci boli zamestnancami konštrukčnej kancelárie Suchoj-civilné lietadlá. Na zemi žiadne obete nie sú, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Posádka pri skúšobnom lete podľa agentúry Interfax vyslala tiesňový signál a potom vyčkávala, kým stroj spotrebuje palivo. Keď sa ale stroj pripravoval na pristátie, zmizol asi o 15.00 moskovského času z radarov. Podľa listu Kommersant sa posádka pokúšala pristáť na letisku Treťjakovo pri meste Luchovicy v Moskovskej oblasti, z ktorého pôvodne vzlietla. Letisko, pri ktorom je letecká továreň, sa nachádza 110 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.

Katastrofa 🇷🇺 Suchoj Superjet 100 linii lotniczych Gazpromavia w obwodzie moskiewskim.

Maszyna rozbiła się 3 godziny po wykonaniu prac technicznych. To pierwszy lot po naprawie.

Bez pasażerów. Załoga: 3 osoby.

Lot na trasie Łuchowici - Wnukowo. pic.twitter.com/sFOdyncAPm — JR2 (@JanR210) July 12, 2024

Príčiny havárie zatiaľ nie sú jasné. Na vine by podľa ruských úradov mohla byť porucha jedného z motorov. "Dôvod je s najväčšou pravdepodobnosťou technický," cituje TASS operačné služby. Zrútený stroj podľa ministerstva priemyslu a obchodu nemal všetky súčiastky nahradené dielmi ruskej výroby, poznamenal server BBC News. Podľa švajčiarskeho leteckého webu ch-aviation bol stroj vybavený motormi SaM146 zo spoločného rusko-francúzskeho podniku.

Prvé civilné lietadlo skonštruované a vyrábané v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu mal nahradiť lietadlá Jak-42 a Tu-134. Na začiatku tisícročia bol vyvinutý v spolupráci so západnými firmami. Pohonné jednotky zo spoločného francúzsko-ruského podniku mali po uvalení sankcií po ruskej invázii na Ukrajinu nahradiť čisto ruské motory. Nová verzia lietadla s maximálnym podielom ruských dielov sa ale ešte nezačala vyrábať, uviedla agentúra Reuters.

U Moskvy spadl nový letoun Suchoj Superjet 100. Civilní osobní letadlo provádělo testovací let krátce poté, co opustilo továrnu. Na palubě podle ruských médií byla jen posádka. pic.twitter.com/jljYhTcGBU — Filip Horký (@FilipHorky) July 12, 2024

Havarované lietadlo patrí spoločnosti Gazpromavia, ktorá je súčasťou plynárenského gigantu Gazprom, nad ktorým má kontrolu štát. Suchoj Superjet 100 je ruské dvojmotorové prúdové dopravné lietadlo, ktoré zvyčajne pojme necelú stovku cestujúcich.

Tretia letecká katastrofa

BBC pripomenula, že ide o tretiu leteckú katastrofu tohto typu lietadla. Predchádzajúca sa stala v máji 2019, keď pri núdzovom pristátí na moskovskom letisku Šeremeťjevo havaroval Suchoj Superjet 100 spoločnosti Aeroflot, ktorý krátko po vzlete zasiahol blesk. Po tvrdom dosadení na dráhu lietadlo zachvátili plamene, zahynulo 41 zo 78 ľudí na palube. O sedem rokov skôr v Indonézii pri predvádzacom lete narazil stroj so 45 ľuďmi na palube do sopky Salak. Nikto neprežil, katastrofu podľa indonézskeho vyšetrovania zavinila chyba pilotov. Agentúra AP uviedla, že napriek prvotným ambicióznym plánom prenasledovali tieto lietadlá od uvedenia do prevádzky poruchy a problémy s drahou údržbou.