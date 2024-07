Olívia (†25) sa sťažovala na bolesti hlavy, lekári ju poslali domov: ŠOK po pár týždňoch! Jej mozog bol posiaty NÁDORMI

Olivia Harlová (†25) s partnerom Ryanom Stephensonom (Zdroj: Facebook/Ryan Stephenson)

archívne video

Desiatky policajtov a záchranárov pred clubom Q v Colorade (Zdroj: Facebook/SilmiGood)

Len pred niekoľkými týždňami bola Olívia Harlowá (25) z Austrálie v 34. týždni tehotenstva. V tom čase začala mať silné bolesti hlavy a rozmazané videnie. Jej manžel Ryan Stephenson ju preto zobral do Kráľovskej nemocnice (Royal Brisbane and Women's Hospital) v Brisbane. Píše o tom anglický denník The Sun. Tam jej spravili základné vyšetrenia a poslali ju domov s tým, aby do výsledkov testov ostala v kľudovom režime.

Najprv prišla o dcéru

O dva týždne prišiel šok. Tehotná Olívia prestala pociťovať akékoľvek pohyby svojej budúcej nenarodenej dcérky. S manželom jej už aj vybrali meno Adeline. Urýchlene išla do nemocnice, kde ultrazvuk potvrdil, že nenarodená dcéra je bez známok života. Nezachránil ju už ani predčasný pôrod. Olívia zostala v nemocnici ešte niekoľko dní a opäť ju prepustili do domácej starostlivosti.

(Zdroj: Getty Images)

O niekoľko dní neskôr sa Olívia opäť vrátila do nemocnice s bolesťami hlavy. "Lekári sa pozreli na jej prvé skeny hlavy, ktoré robili ešte pred dvomi týždňami, pričom len na ich základe zhodnotili, že nie sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Vraj bola ešte stále v strese z toho, že prišla o dieťa," vyjadrila sa pre Daily Mail Olívina švagriná Stefanie.

V bezvedomí

Na druhý deň ju našiel manžel Ryan v spálni v bezvedomí. Po rýchlom prevoze do nemocnice RTG odhalilo nádory po celom mozgu. Žiadna liečba nezaberala. Dňa 24. júna urobila jej rodina srdcervúce rozhodnutie a lekári ju napokon odpojili od prístrojov.

Olívia Harlowá s partnerom Ryanom Stephensonom a ich dcérkou Evaliah (Zdroj: Facebook/Ryan Stephenson)

Olívin mozog poslali po pitve na ďalšie testy. Jej rodina môže však čakať až dva roky, kým sa zistí skutočná príčina smrti. "Mala len 25 rokov. Bola vitálna a zdravá. Mrzí nás, že nám nedala vedieť, keď ju to začalo bolieť. Jej prah bolesti bol totiž veľmi vysoko. Keď teda povedala, že ju niečo naozaj bolí, muselo to byť skutočne vážne. Nič jej nebolo a za 26 dní od prvých bolestí bola jej hlava plná nádorov," vysvetlila Stefanie.

Rodina Harlowá založila stransparentný účet, kde žiada finančné prostriedky pre manžela zosnulej Olívie, Ryana, ktorý teraz ostal sám na výchovu ich dcéry Evaliah (4).