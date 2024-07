Šokujúce podozrenie: Má Biden parkinsonovu chorobu? Biely dom navštívil špecialista v tomto odbore

Americký prezident Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Joe Biden je vo veku 81 rokov najstarším prezidentom, akého kedy USA mali. Napriek tomu sa s ním doteraz počítalo ako s kandidátom demokratov v najbližších novembrových voľbách. No po dueli s jeho republikánskym vyzývateľom Donaldom Trumpom sú pochybnosti o Bidenovom zdraví každým dňom hlasnejšie. A rozhovor, ktorý Biden poskytol novinárovi ABC Georgovi Stephanopoulosovi v reakcii na jeho slabý výkon v dueli, nerozptýlil obavy, či je Biden stále dostatočne duševne spôsobilý na to, aby zastával úrad ďalšie štyri roky.

archívne video

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Stephanopoulos, ktorý bol riaditeľom komunikácie Bieleho domu za prezidenta Billa Clintona, sa Bidena okrem iného spýtal, či absolvoval špeciálne testy kognitívnej výkonnosti. "Nikto nepovedal, že to musím urobiť...povedali, že som v poriadku," odpovedal Biden.

Teraz sa však v médiách objavili správy, ktoré vrhajú nedôveru v prezidentovo zdravie do trochu iného svetla. The New York Post s odvolaním sa na denník návštev uvádza, že známy washingtonský neurológ niekoľkokrát navštívil Biely dom. V súlade s tým Dr. Kevin Cannard, odborník na Parkinsonovu chorobu z Walter Reed Medical Center, niekoľkokrát hovoril s Dr. Kevin O'Connor. Osteopat je Bidenovým osobným lekárom od jeho nástupu do funkcie v januári 2021, no lieči ho od roku 2009. Naposledy zistil, že prezident je schopný plniť svoje povinnosti počas vyšetrenia vo februári.

"Dobré ráno, pán prezident"

Toto vyšetrenie spôsobilosti na výkon služby, ktoré sa uskutočnilo v nemocnici Walter Reed, zahŕňa aj neurologické vyšetrenie. Parkinsonova choroba bola v lekárskom bulletine výslovne vylúčená. V tom čase predstavitelia Bieleho domu uviedli, že Bidenovi nebol urobený špeciálny kognitívny test, pretože O'Connor a neurológ rozhodli, že to nie je potrebné.

V marci O'Connor pre osteopatický časopis povedal, že jeho najdôležitejšou úlohou bolo každý deň povedať „Dobré ráno, pán prezident“. Denník The Washington Post v sobotu uviedol, že predstaviteľ Bieleho domu povedal, že O'Connor Bidenovi nikdy neodporúčal absolvovať kognitívny test.

Podľa novín bolo od augusta 2023 zdokumentovaných celkovo osem návštev neurológa Cannarda. Pri siedmich z týchto návštev, naposledy koncom marca, sa Cannard stretol s Megan Nasworthyovou, spojkou medzi nemocnicou Waltera Reeda a Bielym domom. 17. januára došlo k priamemu stretnutiu medzi Cannardom a O'Connorom. Bol tam prítomný aj Dr. John E. Atwood,

JOE BIDEN: "I'll beat Donald Trump! I'll beat him again in 2020!"



😬 pic.twitter.com/0TREhFt1nG — Russell Brand (@rustyrockets) July 5, 2024

kardiológ z Walter Reed.

Bez komentára

V rozhovore pre ABC Stephanopoulos sa pýtal, či Biden vykoná nezávislé neurologické a kognitívne vyšetrenie a zverejní výsledky. "Každý deň podstupujem kognitívny test," povedal Biden. "Všetko, čo robím - vieš, nerobím len kampaň, riadim svet."

Podľa svojho účtu na LinkedIn Cannard od roku 2012 pracoval ako „neurologický špecialista podporujúci zdravotnú jednotku Bieleho domu“. Jeho najnovšia vedecká práca bola publikovaná v auguste 2023 v časopise Parkinsonism & Related Disorders a zameriava sa na „skoré štádium“ choroby.

Cannard aj kardiológ Atwood podľa novín odmietli správu komentovať. Hovorca Bieleho domu povedal: "Rôzni špecialisti zo systému Walter Reed navštevujú komplex Bieleho domu, aby ošetrili tisíce príslušníkov vojenského personálu, ktoré na mieste pracujú."