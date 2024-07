Zhasla aj posledná nádej: Telo chlapčeka (†6) našli uprostred poľa! Nepomohli balóny, sladkosti, hračky ani fotopasca

Telo Ariana našiel miestny farmár pri žatve, priznal, že tento nález z pamäte len tak nevymaže (Zdroj: Profimedia.sk)

HAMBURG – Masívna pátracia akcia po malom chlapcovi Arianovi sa začala ešte v apríli. Podľa slov rodičov a kamerového záznamu odišiel večer 22.4. z ich rodinného domu a utiekol k neďalekému lesu. Odvtedy po ňom intenzívne pátrali, no márne. Teraz prišla tá najhoršia správa, chlapcovo telo objavil traktorista na poli.

Policajti skúšali autistického chlapca nalákať aj na sladkosti, hračky a balóny, ktoré tak miloval, no po pár týždňoch museli pátranie odvolať, informoval nemecký Bild. Dokonca vyskúšali tzv. tichú stratégiu a 200 nemeckých vojakov rozdelili do menších skupín. Tí pri pátraní používali aj nočné videli. Prípad bol o to ťažší, že 6-ročný Arian trpel autizmom a na oslovenie nereagoval. Okrem stanovíšť s občerstvením polícia vyskúšala aj ohňostroj, ktorý mal Arian rád, ale nepomohol ani ten.

Oblasť okolo ich domu smerom k lesu a poliam prehľadávali desiatky, ba až stovky ľudí. Do vzduchu boli nasadené drony, helikoptéra, ale aj vojenské lietadlo. Fotografia chlapca, ktorý sa stratil ešte v apríli sa dva mesiace objavovala v nemeckých médiách a zúfalí rodičia prosili o akékoľvek informácie, ktoré by im pomohli chlapca vypátrať. Po pár týždňoch sa ale ministerstvo vnútra spolu s políciou rozhodlo pátranie odvolať.

V týchto dňoch prišla z Dolného Saska tá najhoršia správa. Telo nebohého chlapca objavil na poli farmár pri žatve. Aj toto miesto malo byť údajne prehľadávané policajtmi, ale po chlapcovi nebolo ani stopy. Pre citlivosť prípadu vyšetrovatelia bližšie informácie neposkytli, no súdne lekárske vyšetrenie v Hamburgu potvrdilo, že sa jednalo o telo Ariana. Telo objavil Jan Schlesselmann (54) pri žatve na poli, iba 1,5 kilometra od domu, z ktorého Arian utiekol. „Hneď mi bolo jasné, že ide o detskú mŕtvolu. A spoznal som ho podľa toho žltého trička,“ uviedol Jan. Zároveň ale dodal, že na tento nález tak skoro nezabudne. Polícia sľúbila rodine aj verejnosti, že v tomto prípade dôsledne preveria skutočnosť, prečo pátranie zlyhalo a napriek snahe stovkám ľudí sa chlapcovo telo nepodarilo nájsť.