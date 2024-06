VIDEO z turistického raja vydesilo divákov: Pozrite, čo pláva pod hladinou mora! Tu by ste sa kúpať nechceli

(Zdroj: YouTube/ViralHog)

EL PORIS – Ostrov Tenerife každý rok priláka davy turistov. Napriek tomu mnohých používateľov sociálnych sieťach znechutili zábery, ktoré na YouTube nedávno publikovala jedna z dovolenkárok. Tie zachytávajú zdanlivo čarovné more, no z toho, čo sa ukrýva pod hladinou, vám príde smutno.

Ostrov Tenerife leží blízko afrického pobrežia, uprostred Atlantického oceánu. Turistov každoročne zláka jeho nádherná príroda, pestré trhy, ale aj zaujímavé pláže. Ako sa však ukázalo, aj táto obľúbená dovolenková destinácia bojuje so znečistením mora. Diváci videa, ktoré na YouTube publikovala turistka Maggie Seidaová, zostali v šoku. „Viac plastu ako rýb. Z pláže vyzerá trblietavá modrá voda perfektne. Pohľad pod hladinu odhaľuje úplne inú pravdu,“ napísala k záberom, ktoré publikovala aj na ViralHog.

Na záberoch, ktoré Seidaová natočila v dedinke El Poris, vidno, ako pláva v mori a na tvári má potápačské okuliare. Na prvý pohľad more nepôsobí nejako zvláštne, no keď sa dovolenkárka ponorí, zrazu je vidno množstvo plávajúceho odpadu. „Medzi odpadom boli obaly, lano, rybársky vlasec, polystyrén, uzávery fliaš, plastové vrecká a ďalšie. Blízko hladiny je možné vidieť mŕtve mláďa žraloka,“ vymenovala Seidaová.

Niet divu, že divákov videa pohľad na takto znečistené more rozzúril. Mnohých zachvátil smútok. „Boh nám pomáhaj,“ uviedol jeden z používateľov YouTubu. „Naozaj smutné! Ako sa tie odpadky dostali do mora?“ spýtal sa druhý a iný komentujúci odpovedal: „Často je to jediná možnosť pre oblasti bez zberu odpadu.“ Tretí dodal: „Smutné. Všetci si za to môžeme.“