Chcete sa vyhnúť meškaniu? Zvoľte si lety o TEJTO hodine, radí odborník na leteckú dopravu

Vysoké teploty môžu spôsobiť meškanie letov, nehovoriac o tom, že sa pri čakaní pravdepodobne aj spotíte. Ako prezradil Brian Dilse, letecký akademik z Univerzity v Severnej Dakote, lety o piatej ráno naopak s najväčšou pravdepodobnosťou meškať nebudú. Pre denník Washington Post povedal: „Nikto nemá rád lietanie o piatej ráno, ale vtedy je chladnejšie a lietadlo by malo odletieť načas. Vysoké teploty znamenajú, že lietadlá niekedy musia znížiť hmotnosť, ktorú prevážajú. To môže vyvolať meškanie a dokonca aj vyradenie cestujúcich z letov počas rušných letných prázdnin.“

Horúci vzduch je redší ako studený, čo ovplyvňuje ťah počas vzletu a znamená, že lietadlo potrebuje viac priestoru na dráhe. Väčší priestor znamená väčšiu rýchlosť a jediným spôsobom, ako to riešiť na letiskách s kratšími dráhami, je znížiť hmotnosť na palube. Bob Thomas, profesor leteckej vedy, povedal: „Jediný spôsob, ako umožniť vzlet na kratších dráhach, by bolo znížiť hmotnosť lietadla.“ Letuška známa ako Caroline tiež vyzvala cestujúcich, aby si rezervovali skorý let o piatej ráno.

Pracovníčka z Fort Lauderdale povedala, že ľudia si často vyberajú večerné lety v nádeji, že sa vyhnú meškaniu. Vo videu na Instagrame však podľa denník The Sun prezradila: „Viem, že sa vám nechce vstávať o tretej ráno, aby ste stihli let o piatej. Ale sľubujem vám, že čím skôr odletíte, tým hladšie všetko pôjde.“ V tomto čase tiež môžete získať aj lacnejšie a lepšie miesta. Dôvodom je zvýšený dopyt po miestach na letoch vo vhodnejších, neskorších časoch.