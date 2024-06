Vojenská polícia vyšetruje výbuch munície v Libavej: Nevylučuje príčiny podozrenia z nedbanlivosti

Výbuch munície vo Výcvikovom priestore Libavá. Osem zranených a jeden mŕtvy. (Zdroj: X/EpochTimesCZ)

PRAHA - Vojenská polícia vyšetruje pondelkový výbuch munície vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá v súvislosti s dvomi trestnými činmi. Preveruje podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti a ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Potvrdila to hovorkyňa Vojenskej polície Kateřina Mlýnková. Pri explózii zahynul jeden vojak, ďalších deväť ľudí sa zranilo.

"Vojenská polícia začala vykonávať úkony trestného konania vo veci podozrenia zo spáchania zločinu usmrtenia z nedbalosti a prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti neznámeho páchateľa. Vo veci Vojenská polícia vykonáva úkony trestného konania a zaisťuje informácie a podklady nevyhnutné na objasnenie trestného činu," dodala Mlýnková. Nechcela špecifikovať, aká munícia vybuchla, ani ako presne k nehode došlo.

Česká ministerka obrany Jana Černochová v pondelok poprela špekulácie, že by za výbuchom bola sabotáž zo strany cudzej moci alebo by to nejako súviselo s medzinárodnou situáciou. Prvotné vyšetrovanie podľa jej slov neukázalo žiadne takéto podozrenie.

K explózii došlo v pondelok dopoludnia počas plánovaného výcviku pyrotechnikov vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá neďaleko Olomouca. Pri výbuchu zahynul jeden vojak, zranilo sa ďalších osem vojakov a jeden občiansky zamestnanec. Žiaden zo zranených nie je v ohrození života.