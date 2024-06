Obrovská tragédia českej rodiny v Chorvátsku: Pri výbuchu auta zomrelo 9-ročné dieťa, traja dospelí sú zranení

Rodina z Českej republiky sa vracala pravdepodobne z dovolenky a auto zaparkovali pri ceste (Zdroj: dnevnik TV)

OBROVAC – Chorvátske média informujú o výbuchu auta v meste Obrovac, ku ktorému došlo vo včerajších večerných hodinách. O život prišlo iba 9-ročné dieťa z Česka. Dve ženy vo veku 34 a 49 rokov a 39-ročný muž z Českej republiky boli prevezení do nemocnice v Zadare.

Prvé informácie naznačovali, že chlapec sa pravdepodobne stal obeťou zabudnutej míny z 90. rokov minulého storočia. Podľa najnovších informácií mal ale niekto do auta umiestniť výbušninu.

Jedna zo žien utrpela ťažké zranenia v oblasti brucha a museli ju operovať. V súčasnosti sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Druhá žena utrpela vážne poranenie oka a bola hospitalizovaná. Jej zdravotný stav je stabilizovaný. Muž utrpel ľahšie zranenia a po ošetrení bol prepustený.

Policajti miesto činu zabezpečili a cesta bola uzavretá. Po splnení všetkých bezpečnostných podmienok začne vyšetrovanie. Prípad má na starosti príslušná prokuratúra v Zadare. Podľa informácií z denníka Slobodnadalmacija.hr rodina pred tragédiou zastavila vozidlo na kraji cesty pre poruchu. Krátko po tom došlo k tragédii. Polícia zatiaľ nevie presne určiť, čo v aute alebo pri aute explodovalo, ale podľa posledných informácií denníka vecernji.hr začína pracovať s verziou, že sa rodina vracala z kempu a v aute prevážali plynové bomby na varenie.