Britský minister naletel podvodníkovi: Vo videorozhovore sa vydával za bývalého ukrajinského prezidenta

Britské ministerstvo zahraničných vecí ešte v piatok večer uviedlo, že krátky videohovor sa uskutočnil po výmene viacerých "textových správ". Hovor podľa rezortu "síce zjavne vyzeral ako s pánom Porošenkom", Cameron však po ňom poňal isté podozrenie. Volajúca osoba ho údajne žiadala o kontakty na ďalšie nespresnené osoby, v dôsledku čoho minister v ďalšej komunikácii nepokračoval.

Ministerstvo zahraničných vecí následne celú vec prešetrilo a potvrdilo, že išlo o podvod. Rezort nezverejnil, kedy sa predmetný hovor odohral, ani to, koho z neho podozrieva. Uviedol len, že Cameron sa o hovore rozhodol informovať, aby video nemohlo byť "zmanipulované a následne použité". "Hoci minister zahraničných vecí ľutuje svoj omyl, považuje za dôležité upozorniť na toto správanie a zvýšiť úsilie v boji proti dezinformáciám," dodalo ministerstvo.

Stretnutie prezidentských kandidátov Petra Porošenka a Volodymora Zelenskyjeho. (Zdroj: TASR/Vadim Ghirda)

Nechali sa nachytať podvodníkom

Agentúra Reuters pripomína, že Cameron nie je prvým britským ministrom, ktorý nechal nachytať podvodníkom. Niečo podobné zažil v roku 2018 aj vtedajší šéf britskej diplomacie Boris Johnson. Volajúci sa vtedy vydával za arménskeho premiéra, pričom dvojica diskutovala o medzinárodných vzťahoch. V marci 2022 sa zase s britským ministrom obrany Benom Wallaceom spojil videohovorom podvodník, ktorý sa vydával sa ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Británia neskôr z tohto podvodu - ako aj jedného ďalšieho hovoru a jedného pokusu o hovor s inými dvoma členmi vlády - obvinila Rusko.