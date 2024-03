Nečakané slová kancelára Scholza: Nemci sa odmietajú podieľať na tom, čo robia na Ukrajine Briti a Francúzi!

nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori)

BERLÍN/LONDÝN – Nemecko sa nepridá k európskym krajinám, ktoré poslali na vojnou zmietanú Ukrajinu strely dlhého doletu. Nemecký kancelár Olaf Scholz to vysvetlil tak, že nejde len o dodanie rakiet, ale dve európskej krajiny dokonca vyslali na Ukrajinu aj jednotky, ktoré pomáhajú s odpaľovaním rakiet. Išlo by o priame zapojenie do vojny jednej z krajín NATO.

archívne video

Náčelník Generálneho štábu Zmeko: Vojna na Ukrajine nie je jediná hrozba (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian)

Nemecký kancelár Olaf Scholz vyvolal novú vlnu kritiky po slovách, ktoré adresoval dvom európskym mocnostiam. Najprv vyjadril neochotu poslať na Ukrajinu rakety dlhého doletu Taurus, pretože by tu vzniklo riziko priameho zapojenia Nemecka do vojny. Ako informuje britský The Standard, systém odpaľovania rakiet by totiž riadili nemecké jednotky. Nemci už predtým videli posielanie tankov na Ukrajinu ako možný problém.

Priame zapojenie do vojny a možná výmena

Francúzsko a Veľká Británia už dlhšie avizujú, že na Ukrajinu posielajú strely Storm Shadow/Scalp EG, no podľa Scholza ich odpaľovanie riadia vojenské jednotky vyslané z týchto krajín. Išlo by tak o priamy zásah do konfliktu na Ukrajine niektorého z členov NATO. Konfliktu Severoatlantickej aliancie a Ruska sa dlhodobo obáva celý svet.

Bloomberg uvádza, cituje poľský RaportWojenny, že britská vláda súkromne vyzýva Nemecko, aby vybavilo Kyjev raketami dlhého doletu Taurus. Londýn navrhol dohodu o výmene, podľa ktorej Británia dodá Kyjevu viac vlastných striel Storm Shadow a na oplátku dostane od Nemecka Taurusy.

🇬🇧🇩🇪🇺🇦Rząd brytyjski prywatnie wzywa Niemcy do wyposażenia Kijowa w rakiety dalekiego zasięgu Taurus, — Bloomberg.



Londyn zaproponował umowę wymiany, na mocy której Wielka Brytania dostarczy Kijowowi więcej własnych Storm Shadow, a Niemcy dostarczą Wielkiej Brytanii Taurusy. pic.twitter.com/nirBX811Bf — RaportWojenny (@RaportWojenny) March 1, 2024

Kancelár sa začiatkom tohto týždňa vyjadril, že raketa Taurus je zbraň s ďalekosiahlymi účinkami. "Nemecko nemôže dopustiť, aby konalo tak, ako na Ukrajine robia Briti a Francúzi v oblasti kontroly zásahu cieľa. Každý, kto sa stretol s týmto systémom, veľmi dobre vie, o čom hovorím," povedal s tým, že nemeckí vojaci nesmú byť v žiadnom prípade spájaní s cieľmi, ktoré tento systém (Taurus) dosiahne. Dokonca ani v Nemecku.

Chýba munícia

Scholz dlhodobo zdôrazňuje svoje odhodlanie pomôcť Ukrajine bez eskalácie vojny a vtiahnutia Nemecka a NATO do konfliktu. Zdôraznil, že na Ukrajinu nepôjdu žiadni nemeckí vojaci. "Ukrajine chýba munícia na všetky možné zbrane, ale rozhodne nie tá z Nemecka," dodal. S jeho výrokmi sa nestotožňuje nielen nemecká opozícia, ale dokonca aj niektorí členovia koalície. Podobne je na tom aj USA, kde pomoc pre Ukrajinu blokujú republikáni.

Wallace vracia úder

Bývalý minister obrany Veľkej Británie Ben Wallace obvinil nemeckého kancelára z nebezpečných vyjadrení, ktoré sú podľa neho vo veľa prípadoch nesprávne. "Scholzovo správanie ukázalo, že pokiaľ ide o bezpečnosť Európy, je to nesprávny človek, na nesprávnej pozícii v nesprávnom čase," povedal s tým, že jeho komentáre viedli k správam, že britskí vojaci na Ukrajine pomáhajú so zbraňovým systémom, alebo aspoň s ostreľovaním na väčšiu vzdialenosť.

"Nemecko patrí dlhodobo medzi posledných, kto pomáhal Ukrajine. V každej fáze ich museli k pomoci dotlačiť, čo nie je správny prístup a nerobí to ani dobrý celkový dojem," dodal Wallace.

Reakcia britskej vlády

Alicia Kearnsová, predsedníčka zahraničného výboru parlamentu Veľkej Británie uviedla, že (Briti) poskytli Ukrajine rakety Storm Shadows, pričom "všetci musíme dať, čo môžeme". "Scholz by mal poskytnúť rakety Taurus a prestať brzdiť bezpečnosť Európy," vysvetlila.

Ministerstvo obrany v Londýne vo stručnom vyhlásení uviedlo, že ukrajinské použitie Storm Shadow a s tým spojené cielené procesy sú záležitosťou ozbrojených síl Ukrajiny, ktoré majú vyvíjať úspešný tlak na ruské sily.