Nečakané rozhodnutie českej hokejovej LEGENDY: Hašek ide do politiky!

PRAHA - Od športu k politike. Bývalý český hokejový brankár a olympijský víťaz z Nagana Dominik Hašek (59) sa tento rok chystá vstúpiť do politiky. Do českého Senátu bude kandidovať za TOP 09 alebo koalíciu SPOLU. Oficiálne chce všetko oznámiť budúci mesiac. Významnou súčasťou jeho agendy, ktorú chce presadzovať, bude zákaz práce českých občanov v Rusku.

Päťdesiatdeväťročný bývalý hokejový profesionál, známy pod prezývkou Dominátor, sa už dokonca pomaly pripravuje na svoju prvú politickú kampaň. „Mám veľa názorov na vnútornú politiku, na sociálne programy, ľudské práva a chcel by som do toho čoraz viac zasahovať,“ hovorí k svojmu vstupu do aktívnej politiky, ktorý oznámil v podcaste PoliTalk, informujú Novinky.cz.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová potvrdila už vlani začiatkom augusta, že s Haškom strana o jeho možnom angažmáne rokuje. „Verím, že sa na kandidatúre dohodneme,“ dodala vtedy. V tejto chvíli je už teda jasné, že si obe strany podali ruky. „Áno, máme podanú ruku, schádzame sa. Povedzme, že začíname pripravovať kampaň,“ upresnil bývalý český hokejový reprezentant a brankár v zámorskej NHL.

Hašek sa od vypuknutia vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine prezentuje výraznou podporou napadnutej krajiny. Hašek preto okrem iného v rozhovore komentoval hlavne prístup športových federácií k ruským športovcom. Či bude kandidovať iba za TOP 09, alebo za celú koalíciu SPOLU, zatiaľ ešte nie je doriešené. „Bol by som rád, keby to už budúci mesiac bolo oficiálne povedané,“ vyhlásil.

Hašek zaujal jasný postoj k účasti ruských hráčov na medzinárodných stretnutiach i v NHL

Hašek už od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu hlasno kritizuje to, že v niektorých športoch môžu ruskí reprezentanti ďalej súťažiť. Nesúhlasí s tým, pretože podľa neho tým robia reklamu ruskej útočnej vojne.

Hašek spísal odpoveď na list ruských juniorských hokejistov, ktorí sa sťažujú, že ich Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) nechce púšťať na medzinárodné stretnutia. "Ich list som dostal od ruského novinára, s ktorým som kedysi robil interview a on sa ma pýtal, či by som sa k tomu mohol vyjadriť," vysvetľuje Hašek, ktorí im svoj názor adresoval v liste.

Uviedol, že na jednej strane chápe ich frustráciu, no strane strane druhej sú občania ruskej krajiny a vždy reprezentujú svoju krajinu. " Či už je ich pocit z vojny akýkoľvek, nech už k tomu majú kladný prístup a páči sa im, že Rusko útočí na slobodnú Ukrajinu, že tam zabíja ľudí, alebo tam sú chlapci, ktorí to naopak odsudzujú alebo to vôbec neriešia, vždy keď nastúpia na ľad, tak sú občania svojej krajiny, a teda reprezentujú aj činy svojej krajiny," vysvetlil svoj názor v podcaste.

Na otázku, čo hovorí na ruských športovcov v NHL, uviedol, že je voči tomu dlhodobo namieta. "NHL nesie určitú mieru zodpovednosti za to, čo sa deje na Ukrajine," reagoval na otázku ruských hokejistov v liste, prečo NHL povoľuje hrať ruským hokejistom a IIHF nie.

Šport a politika sa podľa neho prelínajú

Na otázku, na koľko do športu patrí politika, uviedol: " Politika je súčasť nášho života. Šport je súčasť nášho života, a to sa prelína." V januárovom rozhovore pre CNN Prima News vyhlásil, že úplne neodsudzuje českých športovcov za prácu v Rusku. "Ja za to odsudzujem predovšetkým našich zákonodarcov, ktorí im nastavili také pravidlá, ktoré našim občanom v Rusku pracovať umožňujú," vysvetlil. Práve zákaz práce českých občanov v Rusku bude významnou súčasťou agendy, ktorú chce presadzovať.