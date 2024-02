Slovenský spisovateľ si nebral servítku pred ústa! Korčok je karierista a o Slovensko mu vôbec nejde

(Zdroj: TASR)

Známy slovenský spisovateľ si nebral servítku pred ústa a poriadne ostro vystúpil proti súčasnému kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky Ivanovi Korčokovi. „Mám dosť zmysluplnejšej práce, než aby som sledoval slová a najmä skutky Ivana Korčoka na slovenskej politickej a donedávna diplomatickej scéne. Od ohlásenia jeho kandidatúry som si však spätne jeho kroky pozrel. Majú spoločného menovateľa – vždy bol na prvom mieste jeho osobný záujem, jeho kariéra, napokon je kariérny diplomat. Vždy sa priklonil k tým, čo mu priniesli výhody,” poznamenal na sociálnej sieti.

Jeho konanie považuje za amorálne. Svojim vystupovaním ide proti slovenskej krajine, preto nerozumie jeho kandidatúre. „Zrozumiteľným prestáva byť vo chvíli, keď sú vlastné kariérne ambície povýšené nad záujmy svojho národa a štátu,” dodal.

Jozef Banáš sa pozastavil hneď nad dvomi vyhláseniami Ivana Korčoka, ktoré ním doslova otriasli. Jedným z nich bolo odmietnutie slovenských hráčov. „Kategorické odmietnutie účasti našich hokejistov hrajúcich v KHL v slovenskej reprezentácii. Inak povedané úmyselné oslabenie reprezentácie štátu, ktorého chce byť Korčok prezidentom!!!” ostro kritizoval Korčokove rozhodnutie Banáš.

To však nebolo jediné, pri čom sa pozastavil. Ďalším obrovským prešľapom je podľa neho aj snaha Korčoka o zrušení práva veta. „Ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní.“ A práve toto jeho vyjadrenie ostro kritizuje Banáš. „Čiže Ty chceš, aby sa EÚ stala silným hráčom za cenu toho, že tí malí v nej prakticky prestanú politicky existovať. Vravíš, že „v najbližšom regióne sme bezvýznamní.“ Tak Ti, milý Ivan, poviem prečo sme bezvýznamní. Práve kvôli takým oportunistom ako si Ty, ktorým záleží viac na sebe ako na Slovensku, ktorí nikdy nemali názor,” pustil sa do kandidáta na prezidenta.

Týmto postojom podľa neho jasne ukázal, že ako prezident bude robiť nesvojprávnu politiku. „Nie je prekvapujúce, že zrušenie práva veta navrhol aj Tebe podobný karierista – kariérny vojak Pavel. Kariérny vojak aj kariérny diplomat sú celoživotne cvičení v tom, aby nemali svoj názor, ale prijímali názory, alebo rozkazy iných. Právo veta má kľúčový význam v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Svojim postojom k právu veta jasne hovoríš, že ako prípadný prezident budeš robiť nesvojprávnu a servilnú zahraničnú politiku. Nevylučujem, že snaživec Tvojho razenia bude aktívne prosiť Brusel o ďalších migrantov, pretože takýmito hlúpymi vyjadreniami hlúpu migračnú politiku Bruselu len podporuješ. Lebo snaživosť a oportunizmus máš v génoch,” skonštatoval Banáš.

Myslí si, že Korčok jasne ukazuje nielen to, že politike nerozumie, ale aj to, že ak zastane funkciu hlavy štátu, bude len prikyvovať ostatným. „Ak tvrdíš, že EÚ bude o to silnejšia, o čo budú slabší jej členovia, len ukazuješ, že tomu vôbec nerozumieš. Základný zákon fyziky je, že celok je taký silný, ako sú silné jeho časti. Douč sa to! Alebo možno tomu rozumieš, ale opäť, ako je u Teba zvykom, je pre Tvoje osobné výhody vhodnejšie prikyvovať mocnejším. Ivan, Ivan, mal by si pamätať Štefánikove slová: Nemôžeme mať v úcte iné národy skôr, kým nemáme v úcte svoj vlastný. A ešte si pamätaj: Človek v živote nedostáva to, čo chce, ale to, čo si zaslúži…,” dodal kriticky v závere.