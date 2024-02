Ruské veľvyslanectvo vo Švédsku avizovalo opatrenia v reakcii na vstup do NATO

(Zdroj: unsplash.com/Ozan Öztaskiran)

ŠTOKHOLM - Ruské veľvyslanectvo v Štokholme v utorok večer v príspevku na sieti Telegram avizovalo "protiopatrenia" v súvislosti so vstupom Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Informuje správa agentúry AFP.

"Rusko prijme protiopatrenia politického a vojensko-technického charakteru s cieľom minimalizovať hrozby pre svoju národnú bezpečnosť," uviedlo ruské veľvyslanectvo na sieti Telegram. Konkrétny obsah avizovaných protiopatrení bude závisieť od rozsahu švédskej integrácie do NATO, "vrátane možného rozmiestnenia jednotiek NATO, vojenských prostriedkov a zbraní v tejto krajine".

archívne video

Jaroslav Naď: Máme záujem na strategickej spolupráci so Švédmi (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v pondelok schválili vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Švédsko, ktoré o členstvo v Aliancii požiadalo spoločne s Fínskom po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, sa tak stane 32. členskou krajinou NATO.

"Je záležitosťou Švédska, aby si zvolilo svoju bezpečnostnú politiku. Zároveň vstup do vojenskej aliancie nepriateľskej voči Rusku bude mať negatívne následky na stabilitu v severnej Európe a v okolí Baltského mora, ktoré zostáva našim spoločným priestorom," uviedlo ruské veľvyslanectvo a zdôraznilo, že Baltské more sa nikdy nestane "jazerom NATO", ako ho nazvali niektorí pozorovatelia. Vstup Švédska do Aliancie znamená, že členmi NATO sú všetky krajiny pri Baltskom mori okrem Ruska.