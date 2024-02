Desivá možnosť pre Ukrajinu: Môže Putinovo Rusko vyhrať vojnu? Expert načrtol tri scenáre

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

Čo bude ďalej s našim východným susedom? Už dlhé mesiace sa Ukrajine ani Rusku nedarí urobiť na fronte žiadne rozhodujúce prielomy. Rokovania medzi oboma stranami však zatiaľ neprichádzajú do úvahy. Odborníci medzitým uvažujú o tom, ako by sa vojna mohla v roku 2024 vyvinúť. Politológ Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy zastáva názor, že rozhodujúcu úlohu by mohol zohrať aj tohtoročný výsledok prezidentských volieb v USA. Načrtáva tri možné scenáre.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 708 (Zdroj: Facebook/General Staff of Ukrainian Armed Forces)

Vojenský expert načrtol tri scenáre – môže Vladimir Putin vyhrať?

Vojenský expert pomenúva pozitívny, stredný a negatívny scenár. V pozitívnom scenári by Ukrajina urobila rozhodujúci pokrok v boji proti ruským jednotkám, v strednom scenári by nedošlo k žiadnym väčším úspechom, aspoň tento rok, v negatívnom scenári hrozí, že vojnu vyhrá Vladimír Putin. Gustav Gressel podrobne načrtáva nasledovné:

Pozitívny scenár:

Republikánskym prezidentským kandidátom by bola Nikki Haleyová, nie Donald Trump.

Jej kritika vlády by viedla k štedrejšej podpore USA pre Ukrajinu, a to aj prostredníctvom bojových lietadiel.

"Ukrajina je tak v pozícii, aby zatlačila ruské vzdušné sily spredu ďalej a znížila ich efektivitu," povedal Gressel.

povedal Gressel. Ukrajine sa darí zlepšovať výcvik za frontom, a to aj testovaním nových prototypov pre elektronický boj.

EÚ umožňuje zlepšiť výrobu munície, náhradných dielov pre vozidlá a elektroniky pre ukrajinskú výrobu bezpilotných lietadiel. Ukrajina by mohla vytvoriť podmienky na oslobodenie ďalších oblastí v roku 2025 s pomocou väčšej ponuky EÚ.

Stredný scenár:

Gustav Gressel predpokladá, že Bidenova vláda bude mať „chaotickú predvolebnú kampaň“. Republikáni v Kongrese by súhlasili s ďalšími balíkmi pomoci pre Ukrajinu a zároveň by urobili ústupky pre národné projekty, ktoré chcú (napr. stavba múru na hranici s Mexikom).

Európania budú naďalej dodávať len tretinu sľúbenej munície a náhradných dielov.

Ukrajine sa podarilo udržať svoje obranné línie, no musela by sa vzdať aj niektorých oblastí v Donbase.

"Na riešenie nedostatku materiálu a nedostatku vycvičených dôstojníkov Ukrajina ruší niektoré novovzniknuté brigády, aby sa dosiahla lepšie personálne obsadenie zostávajúcich formácií," pokračoval Gressel.

pokračoval Gressel. Ukrajina by tiež otestovala nové domáce zariadenia a zdokonalila svoju obrannú taktiku.

Celkovo zostáva Ukrajina v defenzíve, o ďalšom priebehu vojny by rozhodol výsledok amerických prezidentských volieb.

Negatívny scenár: