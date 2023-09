Pohľad na TOHTO turistu vám vyrazí dych: Výstup v Tatrách len s taškou na pleci...PREBOHA! Trčali z nej nohy

Turista lezie po tatranských skalách so psom, ktorého ma zaveseného v taške na pleci. (Zdroj: Instagram/ tatry_official)

Deň otvorených dverí tatranských observatórií

Turista, ktorého zábery už obleteli sociálnej siete pre jeho nerozvážnosť, sa zrejme rozhodol spravť výstup, ktorým neohrozil len seba, ale aj vystrašené zviera, ktorému trčali hlava a končatiny z veľkej nákupnej tašky. Video sa objavilo 5. septembra najprv na Instagrame pod profilom tatry_official. Chvíľu ho niekto natáčal zdola. Muž vystupuje po náročnom tatranskom hrebeni, kde sa už musí držať reťazí. Desivý je však pohľad na jeho štvornohého miláčika.

Pes, ktorému muž očividne vyrezal na nákupnej taške známej švédskej spoločnosti miesto na zadné aj predné končatiny, sa musel len prirezať, ako jeho pán pomaly postupuje po tejto náročnej trase. Pri detailnejšom pohľade je vidieť, že z boku tašky trčí aj hlava psa. Neznámy muž má tašku modrej farby prevesenú cez plecia a úporne sa snaží prekonať ťažký terén. Do týchto chvíľ nie je známe, ako sa tento nerozumný výstup skončil.

Reakcie ľudí

Video sa objavilo aj na Facebooku v skupine Tatromaniacs, kde sa pod príspevkom začalo objavovať čoraz viac negatívnych a vydesených komentárov. Ľudia sa báli najmä o malého psíka. "Pre toho psa je to utrpenie. Toto je čistý egoizmus. Zoberiem psa na tatranské bralo, lebo chcem," znel jeden z komentárov. "Ťažko sa lezie hore, je tam málo úchytných miest. Pri páde utrpí vážne zranenia najmä ten pes. Jeho hlava je nebezpečne blízko ostrých kameňov. Za takúto nerozvážnosť by mal tento turista dostať pokutu," rozčuľoval sa niekto ďalší. Istá pani to však videla pozitívne: "Možno to bol nejaký túlavý pes a chcel ho len zachrániť," napísala.

Bez domáceho miláčika

Pokiaľ to skutočne nebola záchranná akcia, muž porušil predpisy. V Tatranskom národnom parku (TANAP) platí zákaz vodenia psov. Stanovuje to zákon o ochrane prírody. Hlavným dôvodom je hrozba pre voľne žijúce zvery.

(Zdroj: Getty Images)

"Bezpečnosť turistov a najmä detí je ohrozená aj vtedy, keď sa pes pohybuje len po vyznačených chodníkoch a na vodítku. Mnohé psy sa cítia ohrozené, keď sa pohybujú po úzkej cestičke plnej ľudí. Sú potom nervózne a pripravené na obrannú reakciu. Psy majú okrem toho výborný čuch, ktorým sú schopné vyprovokovať medveďa," infomuje TANAP. Do národných parkov majú povolený vstup len špeciálne vycvičené psy, ako pastierske, záchranárske, alebo tie, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím.