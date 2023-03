Česká Sněžka trpí nedostatkom toaliet: TAKTO odvážajú exkrementy! Cítime sa ako v stredoveku, hovorí náčelník lanovky

archívne video

Napriek tomu, že na najvyšší vrch českej republiky Sněžku vedie lanovka, turisti tu môžu využívať len dve toalety. Ako informujú Novinky, za pekného počasia sa tu môže objaviť denne desaťtisíce turistov. Vybavenie pre vyprázdňovanie je v takýchto prípadoch nedostačujúce. Pre splašky, ktoré stekali do rieky Lomniczky, museli Poliaci už pred časom zavrieť objekt s reštauráciou a toaletou.

V rukách to majú Poliaci

Turisti, ktorí peši alebo lanovkou vyjdú na vrchol kopca, netušia, čo ich tam čaká. Situáciu teda riešia po svojom a snažia si uľaviť všade, kde sa len dá. Výsledkom môže byť prekrásny výhľad v kontraste so zápachom. Okrem toho je problém aj s tými dvoma toaletami. Poliaci majú pritom vypracovaný projekt výstavby potrubia, ktoré by viedlo priamo do čističky. "Týka sa to aj českej strany Krokonošského národného parku (KRNAP). Rozhodnutie závisí od Poliakov, ale tí zrejme nemajú na výstavbu peniaze," vyjadril sa hovorca Správy KRNAP Radek Drahný.

Lanovkou na ďalšiu horu

Podľa náčelníka lanovky Jiřího Špetla nie je sociálne vybavenie na Sněžke zďaleka dostačujúce. Fekálie vozí lanovka v špeciálnych kontajneroch na Ružovú horu, kde sa prečerpávajú do kanalizačnej šachty. "Počas sezóny to robíme každý deň, zápach je cítiť v širokom okolí. Cítime sa tu pomaly ako v stredoveku. Riešením by bolo napojenie na kanalizáciu, ktorú plánujú vybudovať Poliaci, alebo potrubím zo Sněžky na Ružovú horu. Odtiaľ vedie kanalizácia do čističky v Peci" vysvetlil zhrozene Špetla.

V národnom parku KRNAP nie je zakázané vykonávať prirodzenú ľudskú potrebu. Drahný priblížil, že priestupok vznikne po tom, keď niekto nechá po sebe toaletný papier alebo vykoná potrebu vo voľnom teréne. Niektoré lokality národných parkov sú vybavené nádobami na exkrementy. "Pre Krkonoše je to nereálne. Toto je oblasť s dlhými turistickými trasami," povedal na záver Drahný.