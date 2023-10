O Slovensku píšu svetové médiá: Za všetko môže jediná FOTKA! Záber spôsobil hotovú senzáciu

(Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj, Reprofoto )

Kuriózna situácia sa pritrafila senickým policajtom pri bežnom meraní rýchlosti. „Miesto fotky vodiča sa do kamery krásne usmieval hnedý poľovnícky pes, ktorý poslušne sedel za volantom Škodovky a vykúkal cez predné sklo nádejné mladé srnečky. Chlpáčovi sme jeho lovecké plány zmarili a potulky po chotári ukončili,“ okomentovali s úsmevom.

Vodič mal čo vysvetľovať. „Policajtom 31-ročný muž z okr. Piešťany tvrdil, že havino mu zrazu preskočil na jeho kolená. Prehratý záznam však náhly pohyb v aute nezaznamenal. Senickí policajti mu za porušenie dopravných predpisov uložili na mieste blokovú pokutu,“ uviedla polícia.

Neobyčajný záber spoza volantu si všimli však aj zahraničné média a v priebehu pár hodín doslova obletel celý svet. Britská BBC mu venovala článok s titulkom: „Motorist fined after dog seen behind wheel of car.“ Slovenskú kuriozitu si všimol aj nemecký Bild, ktorý uverejnil článok s názvom: "Polizei blitzt Hund am Steuer.“ Oba portále hneď v uvode článku zmieňujú, že fotka vznikla práve na Slovensku.

Píše o nás aj portál businessinsider.com, ktorý článok otitulkoval nasledovne: "Police fined a car owner after a speed camera appeared to show a dog behind the wheel." Rovnako tak sme sa dostali na stránky portálu South China Morning Post, ktorý publikoval článok: "‘Dog at the wheel’: Slovakia police fine car owner after speed camera captures image." CBSnews píše o tom, že: "Dog caught in driver's seat of moving car in speed camera photo in Slovakia." Článok špeciálnemu vodičovi venoval aj portál foxnews.com, ktorý píše, že "Police catch dog behind the wheel of a moving vehicle: 'Irresponsible'" ale napríklad aj Jerusalem Post v materiáli: "Hunting dog pulled over for speeding in Slovakia."

Rovnako tak nás okrem Bildu spomínajú aj iné nemecké média ako Spiegel.de či portál venovaný motorizmu 24auto.de a mnohé ďalšie. Píše o nás dokonca aj mexický portál la razón a na webe nájdete aj ďalšie média publikujúce v španielčine, ktoré informujú o tom, že na Slovensku šoféroval pes. Neobišli nás ani talianske média či tie francúzske ako napríklad le parisien.