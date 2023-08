Tragédia na kúpalisku: Mladé študentky sa začali TOPIŤ! Jedna zomrela, druhá je vo vážnom stave

Ilustračné foto (Zdroj: sareza.cz)

K tragédii došlo ešte 21. augusta na letnom kúpalisku v Ostrave - Porube. Dve 19-ročné študentky z Vietnamu sa na výmennom pobyte Erazmus v Česku sa rozhodli vyjsť na kúpalisko. A to napriek tomu, že pri sebe nemali plavky, ba čo viac, nevedeli ani plávať. Ignorovali pritom pokyny plavčíkov a napriek viacerým zákazom sa do vody stále vracali. Najprv oblečené v tielku a kraťasoch, potom v spodnej bielizni. Po skoku sa však jedna z nich začala topiť. Jej kamarátka jej išla na pomoc, no topiace sa dievča stiahlo kamarátku pod hladinu. Vynoriť sa im nepodarilo a kým k nim prišla pomoc, ubehli dlhé minúty. „Druhé dievča bolo o dosť menšie a útle. Išla jej na pomoc, ale tá prvá ju v panike a pudu sebazáchovy stiahla so sebou pod vodu,“ popísal tragédiu jeden zo svedkov. Informuje o tom český Blesk.

Svedkovia tragédie následne študentky oživovali necelých 10 minút. Následne oživovanie prevzali do rúk záchranári. "Počas desiatich minút sa u jednej a následne aj u druhej dievčiny podarilo obnoviť krvný obeh," upozornil záchranár Lukáš Humpl. Obe boli prevezené v kritickom stave do nemocnice, avšak, v noci z piatka na sobotu jedna z nich zomrela. Druhá naďalej bojuje o život, avšak, podľa lekárov nie sú jej prognózy priaznivé. Podľa svedkov boli študentky na kúpalisku so svojimi krajanmi, kde sa v čase tragédie nachádzali, nie je známe. Prípadom sa aktuálne zaoberajú aj vyšetrovatelia. Údajne však alkohol nemal mať rolu v tragédii.