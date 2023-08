MIMORIADNY ONLINE Ukrajina tvrdí, že na juhu krajiny prišlo za 24 hodín o život 50 ruských vojakov

Vojaci nesú rakvu plukovníka Serhija Ilnického, poslanca kyjevskej mestskej rady a zástupcu veliteľa Ukrajinskej dobrovoľníckej armády, ktorý zahynul v bitke s ruskými jednotkami, počas pohrebného obradu na Námestí nezávislosti v Kyjeve. (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 550

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 550 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:40 Ruská protivzdušná obrana zostrelila ukrajinské bezpilotné lietadlá nad regiónmi Tula a Belgorod. V utorok to oznámilo ministerstvo obrany v Moskve bez uvedenie spôsobenej škody či obetí. TASR informuje podľa agentúry AFP.

6:52 Južná Kórea poskytne Ukrajine v budúcom roku finančnú pomoc vo výške 520 miliárd wonov (363 miliónov eur), čo je osemkrát viac ako tento rok. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, podľa ktorej to vyplýva z rozpočtu Soulu na rok 2024.

6:24 Ukrajina tvrdí, že na tavrijskom úseku frontu na juhu krajiny za posledných 24 hodín prišlo o život 50 ruských vojakov a ďalších 243 utrpelo zranenia. Informujú o tom agentúra Ukrinform a ruskojazyčná verzia serveru BBC, podľa ktorej ale nie je možné tieto údaje nezávisle overiť.

6:14 Bývalého zamestnanca amerického konzulátu v ruskom Vladivostoku Roberta Šonova zatkli pre podozrenie zo špionáže. Informovala o tom dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na ruskú tajnú službu FSB. Spojené štáty označili obvinenia za úplne nepodložené a vyjadrili protest proti pokusom zo strany Ruska "zastrašovať a obťažovať" zamestnancov USA.

Rusko tvrdí, že vyslalo stíhačky k dvom americkým dronom neďaleko Krymu

Dve americké bezpilotné lietadlá, Reaper a Global Hawk, podľa ruského rezortu "vykonávali letecký prieskum v oblasti Krymského polostrova". Po prílete ruských lietadiel zmenili smer letu a oblasť prieskumu opustili, dodalo ministerstvo. Moskva anektovala ukrajinský Krym v roku 2014. V posledných mesiacoch sa zvýšil počet incidentov medzi ruskými lietadlami a americkými dronmi. V nedeľu Rusko oznámilo, že vyslalo stíhačku, aby odradila prieskumný dron vzdušných síl USA od vstupu do ruského vzdušného priestoru nad Čiernym morom.