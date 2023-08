Uniklo posledné VIDEO Prigožina: Moja likvidácia? Všetko je fajn, odkázal podporovateľom!

Un canale molto vicino al gruppo Wagner, Grey Zone, ha condiviso un video nel quale Prigozhin afferma di essere vivo e di non essere rimasto ucciso in un incidente aereo. Prigozhin afferma di trovarsi in Africa. Se non si tratta di un falso, è la conferma assoluta all'ipotesi che… pic.twitter.com/E2p0tlswS7