Nečakaný útok: Dôchodkyňu zaliala krv, netušila, kto ju napadol! FOTO ako dôkaz

Roky sídlia na streche, ale stalo sa to až teraz.

Rhiannon Fennell (69) mierumilovne žije na dôchodku v severowaleskom Prestatyne. Stará sa o záhradu, kreslí milé karikatúry a píše krátke príbehy. V mestečku nie je nikto, kto by ju nemal rád, je priateľská a dobrosrdečná. To si však nemyslel jeden z nepozvaných nájomníkov v jej dome, presnejšie na jej dome. V Rhiannoninej vlastnej záhrade ju napadol krvilačný nepriateľ! "Vyšla som zadnými dverami, aby som prešla do kôlne," uviedla. "Len čo som vyšla z domu, čosi mi celou silou vrazilo do hlavy!"

Rhiannon si najskôr myslela, že jej zo strachy spadla na hlavu škridla. Úder bol veľmi bolestivý a taký silný, že ju zrazil na zem. Vzápätí jej tvár zaliala krv, stiekla i po okuliaroch a žena bez nich nevidela, kto ju vlastne napadol. Zdvihla sa zo zeme a až vtedy si uvedomila, že jej na hlavu zaútočila jedna z čajok, ktoré sa pred časom uhniezdili na jej streche. Rhiannon utŕžila niekoľko rezných rán a modrín, no ako povedala, nie je to nič, čo by nevyriešilo pár tabletiek proti bolesti. Odmietla sa dať zaviezť k lekárovi, tvrdí, že sa cíti dobre, len je trochu otrasená.

Dôchodkyňa, ktorej susedia majú malé deti, však chce upozorniť ostatných, najmä rodičov, aby boli ostražití, a to najmä v čase, keď čajky vysedeli vajíčka a chcú svoje čajčiatka extrémne chrániť. Zdá sa, že čajky sú v tomto ročnom období agresívnejšie, pretože sa boja o svoje potomstvo. "Čajky hniezdia na streche už roky, ale doteraz bol pokoj. No zdá sa, že situácia sa zhoršuje. Tieto vtáky ešte môžu napáchať škody," varuje Rhiannon. "Žila som tridsať rokov v Afrike, kde sú všetky druhy nebezpečných zvierat - a nikdy ma nenapadli. Teraz žijem v Prestatyne a zaútočí na mňa čajka!"

