Stav premiéra je aj naďalej vážny! Žilinka avizuje, že atentátnik môže byť stíhaný za terorizmus

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Stav predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný, no ostáva vážny, zodpovedajúci rozsahu a vážnosti zranení, ktoré utrpel. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka avizuje, že môže dôjsť aj k zmene právnej kvalifikácie. Nevylučuje, žeby strelec mohol byť stíhaný za trestný čin terorizmu.

"Prevoz premiéra do Bratislavy zatiaľ nie je aktuálnou otázkou, ani dnes, ani v prípade ďalších dní," uviedol vicepremiér. Zdôraznil, že stav premiéra neustále vyhodnocuje lekárske konzílium.

aktuálne video

Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Podľa kontrolných vyšetrovaní sa konzílium rozhoduje o ďalšom postupe, nastavení liečby," upozornil. "Určite momentálne nemôžeme ešte hovoriť o stave, že premiér už rehabilituje," zdôraznil Kaliňák, opakovane poukazujúci na vážnosť zranení.

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Matúš Šutaj Eštok avizuje súbor opatrení na zvýšenie bezpečnosti

V krátkom čase by mal byť predložený návrh opatrení na zvýšenie ochrany ústavných činiteľov, ale aj štátu ako takého. Po stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady to avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Parlament by ich mohol schvaľovať na mimoriadnej schôdzi. Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že prvé návrhy budú posudzovať na budúcotýždňovej bezpečnostnej rade.

"Pôjde o súbor legislatívnych aj technických opatrení," načrtol Šutaj Eštok. Ako doplnil, v prvom rade chcú garantovať bezpečnosť obyvateľov SR. Nenávistné prejavy, pokiaľ nepresahujú mieru výzvy na fyzické násilie, by sa podľa Kaliňáka mohli riešiť zvýšenými pokutami a zrýchleným konaním. Poznamenal, že legislatívne návrhy sa budú prijímať v celospoločenskej diskusii.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pracovná skupina pod vedením Úradu vlády SR bude zbierať všetky návrhy od jednotlivých rezortov. Ako načrtol, malo by ísť o opatrenia v technickej sfére. Informoval tiež o snahe opätovne prepojiť databázy všetkých bezpečnostných zložiek.podotkol.

K aktuálnej bezpečnostnej situácii zasadalo v utorok (21. 5.) aj Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC). Ako informoval Šutaj Eštok, stupeň teroristického ohrozenia zostáva rovnaký.

Polícia aktuálne rieši 48 prípadov nenávistných prejavov i vyhrážok

Polícia aktuálne rieši 48 prípadov, týkajúcich sa schvaľovania trestného činu, nenávistných prejavov, prípadne vyhrážania sa politickým predstaviteľom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady.

"Je vysoký predpoklad, že to číslo realizovaných prípadov sa na konci dňa môže až zdvojnásobiť," upozornil Šutaj Eštok. Viacerým ústavným činiteľom bola podľa ministra poskytnutá osobná ochrana. Ide o politikov z koalície, ale i jedného zástupcu opozície. V prípade potreby sa bude poskytovať aj tlačidlo, ktoré umožňuje v prípade rizika vyslať signál polícii.

"Prosím všetkých občanov SR, aby si uvedomili vážnosť situácie a razantný a tvrdý postup polície, ktorý bude v tomto prípade aplikovaný," povedal minister.

Pavol Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) poverený výkonom právomocí riaditeľa SIS Pavol Gašpar priblížil, že SIS spolu s Vojenským spravodajstvom poskytuje spravodajskú podporu polícii aj ďalším rezortom. Zameraná je najmä na vyšetrovanie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), na monitorovanie nenávistných prejavov predovšetkým v online priestore a oblasť bezpečnosti chránených a iných ohrozených osôb.

Gašpar informoval aj o prijatí konkrétnych opatrení v súvislosti s možnou hrozbou nahlásených nástražných výbušných systémov v nemocniciach. Na ministerstve zdravotníctva mal vzniknúť krízový štáb a o prípadnom postupe bol informovaný aj personál nemocníc.

V súvislosti s vyšetrovaním atentátu šéf SIS potvrdil, že vymazanie páchateľovho účtu spoločnosťou Meta nemá žiadny súvis so zásahom do konta útočníka po atentáte, o ktorom informovali ako o jednej z indícií, že nemuselo ísť o osamelého vlka. "Ide o to medziobdobie medzi úkonom, ktorý vykonala spoločnosť Meta a samotným atentátom. Je medzi tým zásadný rozdiel," dodal vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD).

Súčasná právna kvalifikácia útoku na premiéra sa môže ešte zmeniť, tvrdí Žilinka

Útok na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) sa vo vyšetrovaní v súčasnosti kvalifikuje ako obzvlášť závažný trestný čin vraždy v štádiu pokusu. Nie je však vylúčené, že sa právna kvalifikácia môže zmeniť. Po stredajšom rokovaní Bezpečnostnej rady SR to vyhlásil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Zdôraznil, že vyšetrovatelia pracujú pri objasňovaní okolností skutku s rôznymi verziami, preto sa i súčasná právna kvalifikácia môže zmeniť. "Ak sa v spoločnosti vynárajú otázky, prečo to nie je vedené ako trestný čin terorizmu, odpovedám, že je možné, že sa takto skutok prekvalifikuje, no len na základe výsledkov dokazovania," zdôraznil šéf prokuratúry.

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opätovne vyzval médiá na zdržanlivosť pri informovaní a komentovaní vyšetrovania. "Orgány činné v trestnom konaní robia všetky potrebné úkony na to, aby všetky súvislosti a okolnosti skutku boli objasnené," zdôraznil. Uistil tiež, že ak to dôkazná situácia dovolí, o stave vyšetrovania bude verejnosť informovaná. "Teraz sme však v prvopočiatku vyšetrovania, je dôležité, aby sa všetky pochybnosti a špekulácie vyvrátili," argumentoval.

Vyhlásil, že všetky bezpečnostné zložky v štáte sú aj v bezprecedentnej situácii po atentáte na premiéra plne funkčné a plnia si svoje kompetencie. "To platí aj o prokuratúre," upozornil Žilinka, pričom dodal, že sa vedú vyšetrovania aj v prípadoch, ktoré majú súvis s atentátom, resp. dianím, ktoré nastalo po ňom, ide napríklad o podozrenia na neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.