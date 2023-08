Útok žraloka na pláži v známej dovolenkovej destinácii! Očití svedkovia prehovorili: More sa sfarbilo do červena

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ďalší útok žraloka v Španielsku vyvolal zdesenie. Muža údajne napadol žralok pri plávaní pri pobreží Valencie. Pláže v dovolenkovej oblasti hneď dočasne uzavreli. O šokujúcom incidente informoval britský denník Daily Star.

Šokujúca tragédia: Mladého plavca roztrhal žralok (Zdroj: Profimedia)

K útoku žraloka došlo vo štvrtok. Ako muž uviedol v rozhovore pre britský portál, práve sa chystal ísť kúpať do mora, keď ho na pláži Playa de Oliva náhle napadol dravec a dotrhal mu nohu. Predpokladá sa, že útok pri brehu pláže prišiel od žraloka modrého.

"Cítil som zásah do ľavej nohy a potom uhryznutie do pravej nohy," povedal pre Las Provincias. "Nestihol som sa zľaknúť. Keď som si uvedomil, že zo mňa ide krv, išiel som do mora, aby som všetkých nevystrašil." Očití svedkovia uvádzajú, že more po útoku sčervenalo. Muža po incidente ošetrili lekári. Dostal tiež injekciu proti tetanu. V obave z možných ďalších útokov sa úrady rozhodli uzavrieť tri pláže. V dôsledku toho bolo kúpanie dočasne zakázané na plážach Aigua Blanca, Rabdells a Aigua Morta. Aby bolo vidieť, kam smeruje žralok modrý, zvýšil sa aj dohľad v oblasti.

Una tintorera muerde a un bañista en la playa de Oliva



✍ Alicia Talavera (@atalaverag)



https://t.co/0ZjnRDyF9o — LAS PROVINCIAS (@lasprovincias) August 18, 2023

Pláže sú však od piatku opäť otvorené. Úrady predpokladajú, že žralok teraz oblasť opustil. "Uskutočnili sa pozorovania a monitorovanie pokračuje a pobrežie Oliva Playa je v poriadku, takže sa všetko vrátilo do normálu," povedal člen rady pre pláže Salvador Llopis.

Španielov vystrašil údajný žralok, má ísť však o veľrybu (Zdroj: Facebook/Policía Local de Lepe.)

Modré žraloky zvyčajne zriedka prichádzajú k brehu

Podľa Oceánografického inštitútu sa modré žraloky zvyčajne zriedka dostanú na pobrežie a uprednostňujú chladnejšie a hlbšie vody. Útoky modrých žralokov na ľudí sa považujú za extrémne zriedkavé, ale boli zaznamenané. Podľa denníka Daily Star boli na celom svete potvrdené štyri prípady smrteľných útokov žralokov modrých na ľudí.

Modré žraloky sú aktívnymi predátormi a živia sa predovšetkým malými rybami a chobotnicami – je však známe, že lovia aj morské vtáky a iné malé žraloky. Podľa organizácie Wildlife Trust môžu mať žraloky modré viac ako štyri metre a vážiť až 117 kilogramov.