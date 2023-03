Mužovi sa v zadku zasekol pohár: To, čo urobil, znie neuveriteľne! Je toto vôbec normálne?

KÁTHMANDÚ - Médiá informujú o bizarnej sexuálnej nehode, pri ktorej si muž vložil do konečníka 12 centimetrov vysoký pohár – a nemohol ho dostať von. Lekárska asociácia Journal of Nepal prípad veľmi podrobne zdokumentovala.

Podľa informácií Daily Mail muž čakal nekonečné tri dni, kým išiel do nemocnice. Tam pôvodne poprel, že by si pohár do konečníka strčil sám. Neskôr však priznal, že ho používal na masturbáciu v opitosti.

Predtým, ako vôbec vkročil do nemocnice, márne sa snažil vytiahnuť pohár zo zadku. Až keď sa bolesť stala neznesiteľnou, vyhľadal lekársku pomoc.

S cudzím telesom to ale mali ťažké aj lekári. Pokusy chytiť pohár rukami cez zadok najskôr zlyhali. Nakoniec v obave, aby nespôsobili pacientovi vážne poranenia čreva, otvorili brušnú stenu a nádobu vybrali cez rez v čreve.

Po vážnom zákroku zostal pacient bez následných poškodení a šesť dní po operácii sa konečne mohol opäť vyprázdniť.

Lekári v tejto súvislosti varovali, že vkladanie cudzích predmetov môže mať za následok smrteľné poranenia. Ak by črevo prasklo, materiál z tráviaceho traktu by sa mohol dostať do krvného obehu alebo do iných častí tela a spôsobiť vážne infekcie.